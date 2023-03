De nouvelles fonctionnalités de survol pour l'Apple Pencil ?

un survol de l’écran

La fonction reprend le principe dudes ordinateurs, développé dans ce test de l'iPad Pro M2 . Sur l'iPad, elle permet de prévisualiser une brosse / un effet, d'indiquer une action possible ou de dérouler des informations. Elle est active sous n'importe quel angle, ce qui rend la table plus utile que jamais pour le dessin ou l'édition de photos.Techniquement, l’iPad Pro M2 peut détecter l'Apple Pencil lorsqu'il se situe à moins de 12 mm au-dessus de l'écran. La tablette va utiliser les signaux électromagnétiques. La puce M2 pourra déterminer la position de l’Apple Pencil en 3D et générer une réponse en fonction du programme utilisé.Avec iPadOS 16.4, Apple propose des améliorations de la fonction dévoilée en octobre dernier.Ainsi, Leslie Ikemoto -s'est penchée sur l'app ProCreate. Pour rappel,. Il suffit de passer l'Apple Pencil au dessus. Cette manœuvre est valable pour l'opacité et la prévisualisation des calques.Désormais, l’outil pinceau est. Avec cette mise à jour, on devrait sentir une nette amélioration au niveau de la gestion de l’inclinaison du stylet, et même un changement en temps réel de l’aperçu du tracé que l’on souhaite réaliser à l’écran.La VP d’Apple précise en effet que pour les développeurs d’apps, il fallaitAinsi il sera possible d'intégrer des fonctions de Survol de l'Apple Pencil beaucoup plus rapidement.