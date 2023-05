A 600 euros, la Pixel Tablet de Google pourra-t-elle faire trembler l'iPad ?

Google Pixel Tablet : des caractéristiques techniques suffisantes ?

Un dock et un prix

Après avoir délaisser le marché des tablettes pendant de nombreuses années, y compris du côté du développement de nouvelles fonctionnalités spécifiques et intéressantes pour ce format au sein d'Android, Google avait vendu la mèche en octobre 2022 sur l'arrivée cette année de la Pixel Tablet. L'appareil qui aura la lourde tâche d'assumer ce renouveauSelon la page produit d'Amazon (retirée depuis),(2 360 x 1 640 et également 500 nits sur l' iPad 10 ),. Notons que la version de base se contenterait de 128 Go de stockage, ce qui est toujours mieux que les pingres 64 Go de l'iPad 10, qui ne devraient selon nous plus être proposés en 2023. La Pixel Tablet serait également compatible avec les stylets USI 2.0 et le Wi-Fi 6, et disposerait de deux caméras 8 mégapixels (avec une caméra avant placée au bon endroit, comme sur l'iPad 10, mais ce dernier dispose de 12 mégapixels), de trois microphones, ainsi que d'un port USB-C.La Pixel Tablet devrait être livrée avec un support magnétique dotée d'une enceinte intégrée, permettant d'utiliser la tablette en tant que Google Nest Hub de luxe lorsqu'elle est sur son dock.(les rumeurs évoquent quant à elles un tarif de 600 euros en Europe).Si la Pixel Tablet devrait bénéficier de la bonne aura de la gamme de smartphones Pixel, elle devra également faire face à l'iPad à un tarif équivalent (589 euros officiellement, un peu moins en promo -voir ci-dessous- mais avec un stockage de seulement 64 Go) son App Store bien garni et un iPadOS peaufiné au fil des ans, tout en croisant le fer avec une cohorte de tablettes aux tarifs nettement moins salés proposées par Samsung, Amazon, Lenovo ou Huawei (respectivement les plus gros vendeurs de tablettes derrière Apple).