Test iPad 10 : les enfants l'adorent, les parents beaucoup moins !

A presque 600€,, mais elle-t-elle pour autant une génération à éviter ? Apple en offre-t-elle vraiment assez pour notre argent ? C'est ce que l'on va voir dans ce test de l'iPad 10 !Apple a beau, ce boitier moderne apporte un vent de fraîcheur vraiment bienvenu à une gamme franchement vieillissante.et remises au goût du jour avec les iPad Pro en 2018, les finitions sont exemplaires, que ce soit au niveau des grilles de haut-parleurs ou même du tiroir de la carte SIM : on a l'impression que la tablette a été taillée d'un bloc !-il n'y a vraiment que les boutons qui dépassent, mais là encore, en reprenant l'aluminium et les couleurs de l'iPad, un détail sans doute, mais qui confirme tout le soin apporté par Apple, jusque dans les moindres recoins de ses produits.. Je n'aurais sans doute pas craqué pour le jaune, jusqu'à... ce que je l'ai en mains ! En fait, le rendu très mat de ces iPad 10 offre un aspect très haut-de-gamme, de quoi faire passer les iPad Pro pour des modèles plus... classiques, presque un peu tristes !Autre atout de ce boitier,, surtout pendant le transport. In fine, la housse Smart Folio d'Apple n'est pas forcément indispensable si vous êtes un peu soigneux, même si elle se révèle bien pratique pour nettoyer l'écran grâce à sa petite feutrine intégrée ou encore pour regarder des films et dessiner, grâce à son astucieux rabat qui offre plusieurs positions de travail. Dommage que son prix -une centaine d'euros- n'ait toujours pas baissé, depuis le temps !, qui avait fait la marque de fabrique des iPad et des iPhone. Mais c'était sans compter sur leurs capacités d'adaptation...Certes, il y a un peu d'apprentissage, mais l'iPhone nous a montré que même pour les séniors,. On gagne tellement sur la surface d'écran, que le petitdepuis le bas de la tablette n'est finalement pas si désagréable.Il reste cependant quelques boutons, mais sur le dessus et sur la tranche.-dommage de ne pas avoir mis Face ID, mais c'est apparemment encore trop cher pour ces tablettes.Il faudra cependant bien veiller à, ce n'est jamais le même doigt qui est au bon endroit ! Heureusement, Apple a tout prévu... mais si vous avez Face ID sur votre iPhone, cereste parfois un peu casse-pieds.Malgré les apparences,, ce qui n'est pas vraiment perceptible, mais toujours bon à prendre.. Là encore, bien malin celui qui pourra départager les deux tablettes les yeux bandés, mais la différence s'estompe en effet entre les deux gammes, qui doivent pourtant coexister.ou même à bout de bras. Ces tablettes sont vraiment agréables à utiliser sur la durée, et heureusement, car le public visé n'est pas forcément dans la fleur de l'âge ! La prise en main est bonne, et l'on n'a pas trop peur qu'elle nous glisse des doigts., qui conserve d'ailleurs une densité à 264 pixels par pouce mais aussi de grosses bordures -on ne peut d'ailleurs pas vraiment parler de bord-à-bord.Ce n'est pas vraiment si grave,pour le tenir -heureusement qu'Apple a prévu un traitement contre les traces de doigts !En revanche,, ce qui commence à étonner à ces tarifs. L'écran rétro-éclairé par des LED reste très lumineux, à 500 nits, même si dehors, les 1000 à 2000 nits des derniers iPhone/Apple Watch/iPad Pro commencent à marquer leur différence.. En extérieur, nous avons même eu beaucoup de mal à filmer ces iPad 10, car ce sont de véritables mirroirs ! Et même en intérieur, près d'une fenêtre, cela peut devenir fatiguant, y compris pour un enfant qui joue ou regarde un film...Autre grief,, y compris sur Mac depuis belle lurette. Clairement, cette espace colorimétrique restreint n'est pas vraiment un critère pour des enfants ou un usage familial (jeux, vidéos, bureautique...) mais pour un professionnel de l'image, c'est vraiment dommage car cet iPad sera en net retrait pour de la retouche photo ou du monitoring vidéo.si vous dessinez par exemple. Rien de vraiment dramatique, mais mis bout à bout, tous cesnous laissent à penser qu'Apple utilise encore des composants datés, alors même que les prix se rapproche du haut-de-gamme !Comme vous pouvez le voir sur notre graphe,en mono-coeur et presque aussi-performant en multi-coeur -pas mal !, mais dans les jeux ou les programmes vraiment gourmands, les éditeurs font en sorte qu'aucune tablette récente ne ressente réellement de pertes de performances.qui nécessite un rafraichissement plus élevé et parfois des résolutions bien plus grandes. Il faut aussi se rendre compte que même, ces jeux sont tout en 3D et mettent beaucoup de temps à charger sur les iPad 5 ou 6. Le gap est donc très net face à des tablettes qui accusent déjà 4 ou 5 ans.Une puce plus récente permet aussi de bénéficieret il est probable que ces tablettes ne passent pas la prochaine mouture. Heureusement, Apple est plutôt généreuse sur ce plan.. Par exemple, Stage Manager, cette gestion avancée des fenêtres et des écrans externes, n'est pas proposée sur les iPad non-Pro, et avec de nombreuses limitations si vous n'avez pas au moins une puce M1.. Les Slide-Over et les apps côte à côté ne sont pas très utilisables : les manipulations sont lourdingues, et l'écran reste assez petit pour réellement accepter plusieurs applications à la fois.. L'USB C apporte surtout une plus grande compatibilité avec les docks, claviers, écrans, disques durs, SSD et autres souris, chargeurs et accessoires divers et variés -y compris les interfaces audio !Si cela ne compense pas forcément les tarifs en hausse de ces iPad,ou de son voisin de bureau sous Android, pour charger sa tablette.En revanche,Non pas que ce soit réellement dramatique vu les usages (on ne va pas faire de gros montages vidéo avec cette tablette), mais c'est une limitation de bas étage -toutes les tablettes Android, même bas de gamme, sont USB 3 -au moins à 5Gbps !Il est vrai qu'aujourd'hui,. Seules les sauvegardes locales seront nettement plus longues, d'autant que tout le monde n'a pas forcément un abonnement iCloud.Avec l'adaptateur de 20W fourni (et son joli câble tressé), on a comptéSi vous prévoyez un départ en vacances avec les enfants, n'oubliez pas de vous y prendre la veille, sinon gare aux surprises !A noterce qui reste un peu meilleur. Là encore, la concurrence fait beaucoup mieux, et Apple est vraiment à la traîne, surtout à ce niveau de prix.Enfin,(bureautique, web, dessin...) et plutôt 4/5H avec des jeux exigeants. Pas de frustration de ce côté là, ces iPad se rechargent rarement plus d'une fois tous les 2/3 jours, surtout s'il s'agit d'en faire 1 ou 2H le soir, dans le canapé...Contrairement à l'iPad Air et à l'iPad Pro 11", qui partagent presque le même boitier,On aurait pu croire à une blague, mais non :C'est ballot, car la tablette n'a pas de Lightning ! Dès lors, il faut... un adaptateur, vendu en option (10€), et que l'on n'a toujours pas reçu, une semaine après la sortie !Apple justifie ce choix car€ pour une seconde version -Apple n'a pas non plus daigné de baisser ses prix. Mais pourquoi diable ne pas prendre en charge les deux modèles ? Il doit y avoir une raison technique (manque de place dans le boitier, technologie d'écran, dalle non laminée...) mais franchement, quelle erreur grossière ! J'imagine que même dans ces fameuses écoles, entre les capuchons et les adaptateurs, on risque de perdre plein de petits bouts de stylets...Heureusement, il existe une solution suisse !, le même que l'on avait déjà en Lightning, mais qui n'a besoin que d'un câble USB C pour se charger et se synchroniser.Certes, il perd les niveau de pression, mais vu la cible (enfants, famille), on se contentera de l'inclinaison pour gérer l'épaisseur du trait.et d'être rétro-compatible avec tous les iPad prenant en charge le stylet v1. Un comble de voir que finalement, même un constructeur tiers offre une solution plus adaptée que celle d'Apple !: en effet, le toucher rappelle le Magic Keyboard des Mac et de l'iPad Pro (silencieux et confortable), la trackpad multi-touch est plutôt efficace pour les gestes et la souris, et ce clavier offre même une-qui devrait en bénéficier bientôt.Seulement voilà, il a aussi beaucoup de défauts. Déjà,: la protection ne couvre pas l'écran, qui est pourtant la partie la plus fragile. A ce prix, autant prendre une Smart Folio, qui permet tout aussi bien à la tablette de tenir debout.Sur les genoux ou sur une tablette d'avion, c'est beaucoup trop long ! Même mon MacBook Pro 16" mesure 24cm de profondeur, tout comme le Magic Keyboard des iPad Pro... A se demander si les ingénieurs d'Apple l'ont réellement testé en conditions réelles !Sur les genoux, c'est encore pire :quand on tape du texte ou qu'on bouge un peu les jambes. Décidément, il n'a rien pour plaire ! Et vous savez quoi ? Il n'est pas non-plus rétro-éclairé !. Malheureusement, ce dernier -vendu pourtant seulement 69€ supplémentaires- ne sera pas compatible avec l'iPad 10, la faute à un smart connector placé sur la tranche et non sur le dos, comme sur l'iPad Air ou l'iPad Pro 11".Il aura fallu attendre 2022 pour qu'un iPad de base permette enfin de prendre des photos convenables., même si ce n'est pas l'usage premier de la tablette. Même à contre jour, le rendu est proche de ce que l'on a avec des iPhone récents, un très bon point, donc.ou en soirée, même si l'on regrettera l'absence d'un mode nuit -le capteur bruite assez vite dès que le soleil se couche., mais ce n'est pas vraiment très grave. D'ailleurs la tablette ne fait pas officiellement de photo-macro, mais j'ai découvert qu'on pouvait se rapprocher de très près de ses sujets ! Résultat, on peut faire de beaux clichés de plantes par exemple !Mais sans stabilisation optique, il faut avouer que l'usage sera plus limité. Je ne sais pas si beaucoup filment réellement avec leur iPad, mais j'ai déjà vu des personnages âgées préférer ce grand écran pour la prise de vue.En pratique, outre pour s'amuser avec Freeform, le nouvel outil d'Apple qui permet d'intégrer des photos, la tablette est enfin adaptée pour-placer ses meubles IKEA dans son salon virtuel, notamment !Sur la face avant, pas de changement,, déjà présente sur l'iPad 9 : si une personne entre dans le champ, la tablette vaun peu le cadre, l'effet est assez sympa en FaceTime.Comme vous avez pu le voir dans la vidéo,, suffisante pour de la visio. On bénéficie aussi de haut-parleurs stéréo en mode paysage, un atout majeur face à l'iPad 9. Par contre, il n'y a que deux haut-parleurs, donc oubliez la stéréo en mode portrait !Cet iPad progresse aussi côté connectique, avec. En pratique, on gagnera plutôt 100 à 200Mbps sur une connexion à 1Gbps, mais n'espérez pas dépasser les 500Mbps étant donné le nombre d'antennes sur ces tablettes.: là encore, c'est dommage, car cette dernière norme offre pas mal de nouveautés en audio (nouveau codec, optimisation de la consommation, apparages multiples...).200€ pour la connexion cellulaire, c'est du jamais vu ! Pour la petite histoire, les iPad 10 ne sont pas encore enregistrés dans la base de données de Free, en voulant faire mes tests, je suis resté bloqué en 4G... Dommage, car avec un bon opérateur, on peut dépasser 1Gbps, contre 300 à 400Mbps en 4G+.. Cette tablette est parfaitement adaptée à un usage familial, et va même bien au delà grâce à son clavier, son stylet et son grand écran. Idéale pour les jeux, regarder des films sur Netflix ou AppleTV+, elle permet même de travailler, sur le web et pour de la petite bureautique, sans aucun souci.Après une semaine sur mes genoux,, son port USB C si pratique... non vraiment, Apple a créé un produit vraiment magique qui enterre les iPad Lightning pour la nuit des temps !Par exemple, je me suis fait une petite config' avec une version de base de 64Go,C'est le prix d'un iPad Air ou d'un iPad Pro 11" d'ancienne génération ou reconditionné, bien mieux équipé !Alors avec un écran laminé, le 120Hz, la RAM, l'USB C plus rapide, le stylet v2, les 4 haut-parleurs... notre iPad 10 ne fait vraiment pas le poids !-s'il avait coûté 400€, je lui aurait même décerné un 10/10, c'est dire ! Mon petit doigt me dit d'ailleurs qu'Apple pourrait déjà faire quelques promos d'ici Noël, tant les ventes risquent d'être décevantes.. Si vous gardez vos tablettes 4 ou 5 ans, le gain par rapport à un iPad Lightning est tel que vous gagnerez en productivité, en temps de chargement, bref, les 100 à 200€ supplémentaires seront vite amortis en usage quotidien. Cela n'excuse pas le tarif d'Apple, mais la firme de Cupertino propose des produits si pérenne qu'on pourrait presque lui pardonner d'être un peu trop gourmand dès qu'il s'agit de changer le prix sur l'étiquette.