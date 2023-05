Une tablette plus haut de gamme chez Amazon avec la Fire Max 11

Amazon Fire Max 11

50% plus puissante que la tablette Fire la plus rapide

productivité

Toujours sous Fire OS

La nouvelle Fire Max 11 vient donc chapeauter la gamme de tablettes d'Amazon et propose, 4 Go de RAM, un châssis en aluminum (les autres tablettes Fire se contentent de plastique), du Wi-Fi 6, 64 ou 128 Go de stockage avec la possibilité de l'étendre grâce à un lecteur de cartes microSD, des haut-parleurs de meilleure qualité certifiés Dolby Atmos (pour ce que cela vaut), la compatibilité avec les stylets USI 2.0, ainsi que deux caméras 8 mégapixels offrant des enregistrements en 1080p et l'autofocus. Il sera également envisageable d'opter pour un packcomprenantcomme l'impossibilité d'accéder au Google Play Store. Il est toutefois possible de passer outre ce bridage simplement en faisant une petite recherche sur le net (cela est valable pour toutes les tablettes Amazon).et il faudra débourser 100 dollars supplémentaires pour le pack comprenant la protection, le clavier/trackpad et le stylet. Espérons que cette nouvelle tablette sera bientôt disponible sur notre territoire où sont tarif attractif pourrait séduire certains utilisateurs.