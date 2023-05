Localiser un Apple Pencil en le faisant vibrer ?

Faire vibrer un Apple Pencil pour le retrouver

Une protection pourrait empêcher la mise en résonance

Un système efficace à courte distance

En effet, Cupertino aurait déposé un brevet déniché par nos confrères de Patently Apple décrivant(un iPhone, un iPad et pourquoi pas un Mac Evidemment, l'émission d'une fréquence de résonance serait nettement moins précise que l'utilisation de l'ultra-wideband (les deux générations d'Apple Pencil sont toutefois dépourvues d'une puce U1) et l'Apple Pencil pourrait ne pas être le seul objet proche de l'utilisateur à vibrer à cette fréquence.Pour rappel,(par exemple, le verre en cristal qui finit par se briser lorsqu'il est soumis à sa fréquence propre, dite de résonance, mais cela est également valable pour n'importe quelle structure, y compris des ouvrages imposants, comme un immeuble ou un pont). Cette méthode pourrait donc permettre de retrouver plus facilement un Apple Pencil égaré près de l'utilisateur, encore faudrait-il que l'appareil source puisse émettre un signal à la bonne fréquence et à un niveau suffisant, mais serait totalement inutile à partir d'une certaine distance.