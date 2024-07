Envie d'une liseuse pour cet été ? La gamme Kindle à partir de 79€ pour le Prime Day !

Le Kindle dès 79,99€

le nouveau Kindle ultraléger est le dernier exemple en date illustrant la façon dont nous continuons à ajouter des fonctionnalités haut de gamme à nos appareils les plus abordables pour qu'encore plus de clients puissent en profiter

Le Kindle Paperwhite à 125€

La dernière mouture du Kindle propose(soit un joli bond en avant par rapport aux 167 pixels par pouce de la génération précédente, et une résolution équivalente au Kindle Paperwhite), avec un éclairage sur plusieurs niveaux, un mode sombre, un fort pratique port USB-C pour la recharge et une autonomie atteignant six semaines. Le Kindle Paperwhite propose en sus une certification IPX8 et une dalle légèrement plus grande (6,8 pouces), mais la version de base ne dispose que de 8 Go de stockage, soit moitié moins que le nouveau Kindle débutant à 16 Go.. Pour avoir pu passer quelques mois avec ce modèle, la lecture est réellement confortable et agréable. De plus, Amazon double le stockage par rapport à la version précédente avec 16 Go, soit de quoi stocker de très nombreux livres. Selon la firme,. Le Kindle est disponible Noir ou Denim, avec ou sans publicités et en promotion à partir de 79,99 euros (il est possible de s'affranchir des publicités qui s'affichent sur la page d'accueil par la suite en payant la différence).Pour rappel, le Kindle Paperwhite se décline en deux modèles, la version standard et la Signature Edition. Les deux versions offrent(contre 6 pouces pour la génération précédente), un design revu avec des bordures plus minces,, une interface repensée et 20% plus rapide, une luminosité supérieure de 10%, un port USB-C permettant la recharge en 2h30 via une alimentation fournie de 9W et une configuration simplifiée via l'App iOS et Android.. A titre personnel, je ne pensais pas autant apprécier la lecture sur la liseuse d'Amazon. Pourtant, cette dernière ne me quitte plus et fait partie des appareils que j'emmène partout avec moi. Si vous avez besoin d'un écran plus grand ou de la possibilité d'annoter vos lectures à l'aide d'un stylet, le Kindel Scribe est également en promotion.