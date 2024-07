Une grosse panne générale pour les Kindle d'Amazon

Une panne mondiale pour les Kindle

Amazon sur la brèche

Kindle Amzn Mobile Llc Télécharger

Alors que je les ai longtemps snobées, pensant que mes tablettes faisaient très bien l'affaire, j'ai désormais une attirance certaines pour les liseuses, que ce soit les Kindle d'Amazon, les récentes (et excellentes) Kobo en couleur , ou les produits plus exotiques d'autres constructeurs. En effet,et ils permettent surtout d'emporter avec soi en vacances une énorme quantité de livres sans crouler sous leur poids.Ces liseuses peuvent donc parfaitement devenir un outil très agréable pour un lecteur, tout en conservant les livres traditionnels au programme. Si vous êtes l'heureux possesseur d'un Kindle,Amazon a en effet reconnu officiellement une panne mondiale, empêchant le téléchargement de livres, que ce soit un nouvel achat ou une œuvre qui était déjà dans votre bibliothèque. Selon les modérateurs des forums officiels d'Amazon, cette panne semble assez importante puisque(le fait que la panne ait débuté un 4 juillet pourrait ne pas faciliter la chose pour une firme US).S'il ne sert donc à rien de réinitialiser votre Kindle ou de tenter de vous connecter par un autre biais (le service permettant d'envoyer des livres par mail ou via le site web dédié ne fonctionne pas non plus),qui semble quant à elle fonctionner parfaitement.. Le programme nécessite 94,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum, sur un Mac sous macOS 12.0, ou encore sur un Vision Pro sous visionOS 1.0.