Un iPad Pro M5 pour Noël... 2025

A prévoir sur sa prochaine liste au père noël

Une gravure en 3 nm

Développement et production

La prochaine génération de puce Apple Silicon devrait entrer en production de masse au second semestre 2025, voire début 2026.qui serait chargé de l'étrenner, marquant une avancée significative en termes de performances et d’efficacité énergétique.Ledevrait être le principal assembleur de l’iPad Pro M5. Notons qu'il serait également chargé du prochain HomePod à écran , prévu également pour fin 2025.Conçue pour offrir despar rapport aux M4, les puces M5 devraient être gravées en 3 nm par TSMC. A priori, Apple n'aurait pas opté pour une finesse de gravure de 2 nm en raison des contraintes budgétaires. Cette génération de puce utiliserait de nouveaux composants pour optimiser la gestion thermique et minimiser les pertes énergétiques, avec des emballages hybrides.En revanche,comme partenaire stratégique, ce qui illustre l’importance de la collaboration entre les deux entreprises dans le développement des processeurs personnalisés.Une petite production d’essai aurait été lancée en juillet 2024, avant la production de masse prévue pour le second semestre 2025. Cette puce M5 permettra à Apple de maintenir son avantage sur ses concurrents, offrant une. Sa conception avancée et ses capacités thermiques promettent des performances stables. Selon diverses sources, ce nouveau processeur -et son nouveau mode de conception- permettrait une meilleure gestion thermique et réduirait significativement les fuites électriques., le prochain iPad Pro est pressenti pour ouvrir la danse, fin 2025 ou début 2026. Il serait suivi des MacBook Pro (fin 2025), du MacBook Air (début 2026) et enfin du Vision Pro dont une version améliorée du casque pourrait être commercialisé entre automne 2025 et printemps 2026.