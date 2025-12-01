Transformer son iPad en mini-Mac ? Le Logitech Flip Folio en promo pour le Black Friday
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Le Logitech Flip Folio, l’un des dernières étuis-claviers pour iPad sortis cette année, profite d’une grosse promotion Black Friday. Si vous aviez envie de voyager léger, de laisser votre Mac à la maison ou de booster la productivité de votre iPad, c’est sans doute le moment idéal pour craquer.
Le Flip Folio reprend tout ce qui fait la force des accessoires Logitech pour iPad : un design soigné, une prise en main agréable et une expérience de frappe très proche d’un clavier d’ordinateur, tout en restant compact et ultra-mobile. L’étui se compose de deux éléments : une coque protectrice et un clavier Bluetooth amovible, qui se fixe magnétiquement au dos lorsque vous n’en avez plus besoin.
Dans mon test, j'avais apprécié la qualité des matériaux, la sensation velours très agréable au toucher, ainsi que les détails colorés qui ajoutent une touche plus fun — sans sacrifier le sérieux de la finition. Une fois l’iPad posé, l’ensemble est stable, modulable, et se prête aussi bien à la rédaction d’emails qu’au visionnage d’un film.
C’est l’un des gros points forts du Flip Folio : malgré sa taille réduite, le clavier est agréable, silencieux et suffisamment espacé pour taper durant des heures sans fatigue. Logitech a même intégré une rangée complète de touches de fonctions (accueil, multitâche, contrôle du volume, capture d’écran…), ce qui manque parfois sur les claviers tiers.
On regrettera l’absence de trackpad et de rétro-éclairage, mais dans l’ensemble, l’équilibre entre confort, mobilité et autonomie est excellent : la pile intégrée offre jusqu’à deux ans d’utilisation.
Le Flip Folio protège parfaitement l’iPad grâce à une coque robuste et douce au toucher. Il tient bien sur les genoux, s’installe en quelques secondes, et peut même s’utiliser en mode portrait, pratique pour lire ou répondre à des messages.
Un étui-clavier qui transforme vraiment l’iPad en petit ordinateur
Un clavier compact mais confortable, avec touches de fonction complètes
Un étui polyvalent, protecteur et compatible iPad Air / Pro
Compatible avec :
• iPad Air 11” & 13” (M2 & M3)
• iPad Pro M4 (11” et 13”)
