L'iPad 12 serait-il mieux équipé que les précédentes générations ? (pas sûr...)
Par Laurence - Publié le
La prochaine génération d’iPad d’entrée de gamme pourrait réserver une jolie surprise. D'après un document interne Apple, le futur iPad 12 attendu en 2026 embarquerait une puce A19, la même que celle introduite cette année dans l’iPhone 17.
La mention d'une puce A19 avancée par Macworld serait cachée dans le code d’iPadOS, au même titre qu'une RAM boostée à 8 Go — nécessaire pour faire tourner les nouvelles fonctions dont le multi-tâche et les outils IA.
Voilà qui est intéressant pour la tablette low-cost d'Apple, mais pas très cohérent avec l’historique de la gamme. En effet, depuis presque une décennie, l’iPad d’entrée de gamme suit une règle simple : il hérite d’une puce âgée d’une à deux générations, introduite d’abord dans un iPhone. Aussi, jusqu'à présent, on pensait plutôt à une puce A18.
Pour rappel des précédentes générations, l'iPad 11 (2025) embarquait la puce A16 de l'iPhone 14 (2022), l'iPad 10 (2022) optait pour l'A14 (iPhone 12, 2020), l'iPad 9 (2021) était muni d'une A13 (iPhone 11, 2019) et enfin l'iPad 8 (2020) avec une A12 (iPhone XS, 2018).
Dans ce contexte, équiper l’iPad 12 d’une A19 – la dernière génération en date – serait un virage radical. Outre le coût, ce serait la première fois depuis l’iPad 4 en 2012 qu’un modèle d’entrée de gamme reçoit un SoC aussi récent.
Un point qui pousse plusieurs analystes à douter de la véracité de cette fuite, ou à envisager une confusion avec un autre modèle comme l’iPad mini, qui est effectivement pressenti pour adopter l’A19 en 2026.
En revanche, les éléments concernant les autres modèles de la gamme 2026 semblent plus cohérent avec les précédentes générations. Ainsi, le futur iPad Air passerait logiquement à la puce M4 (ce qui est logique) la génération précédente de celle installée dans les iPad Pro M5 de 2025 — ce qui correspond parfaitement à la segmentation tarifaire actuelle.
Les deux nouveaux iPad (Air et standard) adopteraient également la puce N1, le nouveau modem Bluetooth/Wi-Fi développé par Apple, déjà intégré à l’iPhone 17 et censé améliorer l’autonomie tout en réduisant la dépendance aux fournisseurs externes. Apple devrait dévoiler l’iPad 12 et le nouvel iPad Air au premier trimestre 2026.
La question qui demeure : l’iPad 12 bénéficiera-t-il vraiment d’une puce A19, ou s’agit-il d’une confusion dans les lignes de code ou des documents internes ? Une réponse que les prochaines bêtas d’iPadOS pourraient peut-être révéler en attendant le printemps prochain....
Un choix étonnant, voire improbable
La mention d'une puce A19 avancée par Macworld serait cachée dans le code d’iPadOS, au même titre qu'une RAM boostée à 8 Go — nécessaire pour faire tourner les nouvelles fonctions dont le multi-tâche et les outils IA.
Voilà qui est intéressant pour la tablette low-cost d'Apple, mais pas très cohérent avec l’historique de la gamme. En effet, depuis presque une décennie, l’iPad d’entrée de gamme suit une règle simple : il hérite d’une puce âgée d’une à deux générations, introduite d’abord dans un iPhone. Aussi, jusqu'à présent, on pensait plutôt à une puce A18.
Pour rappel des précédentes générations, l'iPad 11 (2025) embarquait la puce A16 de l'iPhone 14 (2022), l'iPad 10 (2022) optait pour l'A14 (iPhone 12, 2020), l'iPad 9 (2021) était muni d'une A13 (iPhone 11, 2019) et enfin l'iPad 8 (2020) avec une A12 (iPhone XS, 2018).
Dans ce contexte, équiper l’iPad 12 d’une A19 – la dernière génération en date – serait un virage radical. Outre le coût, ce serait la première fois depuis l’iPad 4 en 2012 qu’un modèle d’entrée de gamme reçoit un SoC aussi récent.
Un point qui pousse plusieurs analystes à douter de la véracité de cette fuite, ou à envisager une confusion avec un autre modèle comme l’iPad mini, qui est effectivement pressenti pour adopter l’A19 en 2026.
iPad Air 2026 : puce M4 et modem N1 au programme
En revanche, les éléments concernant les autres modèles de la gamme 2026 semblent plus cohérent avec les précédentes générations. Ainsi, le futur iPad Air passerait logiquement à la puce M4 (ce qui est logique) la génération précédente de celle installée dans les iPad Pro M5 de 2025 — ce qui correspond parfaitement à la segmentation tarifaire actuelle.
Les deux nouveaux iPad (Air et standard) adopteraient également la puce N1, le nouveau modem Bluetooth/Wi-Fi développé par Apple, déjà intégré à l’iPhone 17 et censé améliorer l’autonomie tout en réduisant la dépendance aux fournisseurs externes. Apple devrait dévoiler l’iPad 12 et le nouvel iPad Air au premier trimestre 2026.
Qu'en penser ?
La question qui demeure : l’iPad 12 bénéficiera-t-il vraiment d’une puce A19, ou s’agit-il d’une confusion dans les lignes de code ou des documents internes ? Une réponse que les prochaines bêtas d’iPadOS pourraient peut-être révéler en attendant le printemps prochain....