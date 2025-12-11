L'iPad 12 serait-il mieux équipé que les précédentes générations ? (pas sûr...)

Un choix étonnant, voire improbable

La question qui demeure : l’iPad 12 bénéficiera-t-il vraiment d’une puce A19, ou s’agit-il d’une confusion dans les lignes de code ou des documents internes ? Une réponse que les prochaines bêtas d’iPadOS pourraient peut-être révéler en attendant le printemps prochain....

La mention d'avancée parserait cachée dans le code d’iPadOS, au même titre qu'une— nécessaire pour faire tourner les nouvelles fonctions dont le multi-tâche et les outils IA.En effet, depuis presque une décennie, l’iPad d’entrée de gamme suit une règle simple :Aussi, jusqu'à présent, on pensait plutôt à une puce A18.Pour rappel des précédentes générations, l'iPad 11 (2025) embarquait la puce A16 de l'iPhone 14 (2022), l'iPad 10 (2022) optait pour l'A14 (iPhone 12, 2020), l'iPad 9 (2021) était muni d'une A13 (iPhone 11, 2019) et enfin l'iPad 8 (2020) avec une A12 (iPhone XS, 2018).Dans ce contexte, équiper l’iPad 12 d’une A19 – la dernière génération en date – serait. Outre le coût, ce serait la première fois depuis l’iPad 4 en 2012 qu’un modèle d’entrée de gamme reçoit un SoC aussi récent.Un point qui pousse plusieurs analystes à douter de la véracité de cette fuite, ou à envisager une confusion avec, qui est effectivement pressenti pour adopter l’A19 en 2026.En revanche, les éléments concernant les autres modèles de la gamme 2026 semblent plus cohérent avec les précédentes générations. Ainsi,(ce qui est logique) la génération précédente de celle installée dans les iPad Pro M5 de 2025 — ce qui correspond parfaitement à la segmentation tarifaire actuelle., le nouveau modem Bluetooth/Wi-Fi développé par Apple, déjà intégré à l’iPhone 17 et censé améliorer l’autonomie tout en réduisant la dépendance aux fournisseurs externes.