Le dernier iPad en promo : un super cadeau, livré à temps pour Noël !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Le dernier iPad intègre désormais un stockage de base doublé ainsi que la puce A16 et profite d'une belle réduction, améliorant d'autant son rapport qualité/prix et profitant d'une livraison à temps pour les fêtes de fin d'année.
Il s'agit d'une mise à niveau. En effet, l'iPad 11e génération ne bénéficie de mises à jour significatives, mais il se voit doter d'une puce A16 Bionic qui va offrir des performances accrues pour les tâches quotidiennes et une expérience fluide sous iPadOS.
D'après Apple, l’iPad 11 serait près de 30 % plus rapide que l’iPad de génération précédente. De fait, par rapport à l’iPad avec une A13 Bionic, les utilisateurs constateront une amélioration des performances globales allant jusqu’à 50 %. Grâce à la puce A16, l’iPad devient jusqu’à 6x plus rapide que la tablette Android la plus vendue.
Malgré la hausse de puissance, l’iPad conserve une excellente gestion de la batterie. Enfin, son stockage de base est doublé, et ce, pour le même prix ! Apple dit enfin au revoir au 64Go de base pour passer au 128 Go... Apple propose avec ce modèle équipé d'une puce plus puissante un iPad capable de satisfaire la majorité des utilisateurs, qui fera tourner la quasi totalité des Apps et jeux de l'App Store . Il sera de plus compatible avec les nombreuses mises à jour d'iPadOS à venir, et permet de profiter actuellement d'iPadOS 26 qui améliore nettement le multitâche.
Un stockage de base doublé et une puce A16 pour le même prix !
Un iPad pour la majorité des usages
