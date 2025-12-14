Mes idées cadeaux de Noël "Geek" 2025 pour tous les budgets
Par Didier Pulicani - Publié le
Il reste encore une dizaine de jours avant Noël, et vous êtes en panne d'idées cadeaux ? Ma sélection du jour est évidemment très geek et il y en a pour tous les budgets !
On connaissait UGreen et Anker, voici que la marque EcoFlow -célèbre pour ses batteries de camping- se met aux chargeurs et batteries portables, destinés aux smartphones, tablettes et ordinateurs.
• EcoFlow Rapid 10000 mAh (40€), une batterie portable MagSafel avec câble USB-C intégré, offrant une charge rapide jusqu'à 65 W. Ce petit boitier de 258g peut donc aussi charger les MacBook, iPhone, Apple Watch, iPad, Kindle, bracelets de fitness et écouteurs...
• Mieux encore, cette batterie Externe EcoFlow Rapid Pro 27650 mAh (129€) , est un monstre de puissance, elle peut sortir jusqu'à 300W, et jusqu'à 140W avec le câble intégré, avec 4 Ports USB pour la recharge d'un maximum de 4 appareils à la fois. Une version moins chère (100W par port, 170W au total) est proposée autour de 80€.
Vous ne connaissez pas ecojoko ? Ce produit français, que nous avons testé lors du lancement de notre série EcoTech, est pourtant l'une de nos plus grandes recommandations en matière d'objet connecté intelligent pour la maison ! Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël à vos parents ou vos (grands) enfants, voilà un vrai cadeau utile !
En effet, l'appareil permet d'afficher la consommation réelle et en direct de sa maison ou de son appartement, une valeur (en Watts) qui correspond directement aux coûts facturés par votre fournisseur d'énergie. Par exemple, entre 0 et 100W, vous consommez peu, entre 200 et 500W, c'est un talon de consommation (Frigo, WiFi, VMC...) acceptable pour une petite maison, mais si la jauge indique plutôt 2000 ou 3000W, il faut vérifier qu'un appareil très gourmand (four, bouilloire) ne soit pas resté allumé en permanence.
Pas facile de trouver un bon robot-tondeuse, fiable, d'une grande marque et pas trop chère.
Le robot-tondeuse Segway Navimow i105 (que l'on a récemment testé sur le site) est sans doute le meilleur rapport qualité/prix du marché. Fiable, efficace, avec une bonne connectivité, on pourra regretter qu'elle n'utilise pas de LIDAR mais plutôt du RTK, pas toujours facile à capter dans le jardin, mais c'est ce qui permet de faire baisser son prix. La gestion des obstacles est maîtrisée grâce à l'IA intégrée et malgré l'absence de LIDAR. On vous la recommande !
Si vous préférez une version sans RTK, mais un peu moins techno, la Mova 1000 (également testée ici) fait partie de ces tondeuse nouvelle génération à base de LIDAR. Plus simples et plus faciles à installer, elles sont tout aussi efficace, sauf peut-être sur la détection fine d'obstacles. Ce robot-tondeuse est le plus fiable que l'on a pu tester jusque là, avec une bonne efficacité de tonte et très peu de défauts. A moins de 1000€, c'est sans doute le meilleur produit de 2025/2026.
Star des années 2000, les cadres photos font leur grand retour grâce à de la connectivité, de meilleurs écrans et une intégration iCloud !
Mon coup de coeur, c'est Aura Frame que l'on a testé tout récemment. Ces modèles Aura Aspen et Aura Walden comblent ici tous les défauts des premiers modèles ! Partage d'utilisateurs, intégration iCloud, haute définition et luminosité adaptative... Son seul défaut ? Il nécessite une connexion à internet et ne fonctionne qu'en ligne.
Enfin, DJI a sorti récemment le Neo 2, un drone qui se pilote... sans télécommande, uniquement avec des gestes ! On l'a testé brièvement au bureau, mais on fera de petites vidéos cet hiver, c'est promis !
Avec un poids de seulement 151 grammes, l'appareil intègre une détection d'obstacles omnidirectionnelle, un pilotage gestuel affiné et un capteur 4K capable de monter à 100fps. L'ergonomie a été pensée pour se passer de radiocommande. Le Neo 2 dispose d'un nouvel écran embarqué, à gauche de la caméra, qui affiche le mode de prise de vue sélectionné. Le drone peut décoller et atterrir directement dans la paume de la main ("Return-to-Palm"). Le pilotage gestuel gère les déplacements et la proximité. Le contrôle vocal est aussi supporté via smartphone ou écouteurs Bluetooth. Pour plus de portée, il reste compatible avec la DJI RC-N3 (10 km).
Pour charger son iPhone rapidement
On connaissait UGreen et Anker, voici que la marque EcoFlow -célèbre pour ses batteries de camping- se met aux chargeurs et batteries portables, destinés aux smartphones, tablettes et ordinateurs.
• EcoFlow Rapid 10000 mAh (40€), une batterie portable MagSafel avec câble USB-C intégré, offrant une charge rapide jusqu'à 65 W. Ce petit boitier de 258g peut donc aussi charger les MacBook, iPhone, Apple Watch, iPad, Kindle, bracelets de fitness et écouteurs...
• Mieux encore, cette batterie Externe EcoFlow Rapid Pro 27650 mAh (129€) , est un monstre de puissance, elle peut sortir jusqu'à 300W, et jusqu'à 140W avec le câble intégré, avec 4 Ports USB pour la recharge d'un maximum de 4 appareils à la fois. Une version moins chère (100W par port, 170W au total) est proposée autour de 80€.
Pour savoir combien consomme sa maison
Vous ne connaissez pas ecojoko ? Ce produit français, que nous avons testé lors du lancement de notre série EcoTech, est pourtant l'une de nos plus grandes recommandations en matière d'objet connecté intelligent pour la maison ! Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël à vos parents ou vos (grands) enfants, voilà un vrai cadeau utile !
Habituellement vendu autour de 199€, l'appareil est en promo à seulement 179€.
En effet, l'appareil permet d'afficher la consommation réelle et en direct de sa maison ou de son appartement, une valeur (en Watts) qui correspond directement aux coûts facturés par votre fournisseur d'énergie. Par exemple, entre 0 et 100W, vous consommez peu, entre 200 et 500W, c'est un talon de consommation (Frigo, WiFi, VMC...) acceptable pour une petite maison, mais si la jauge indique plutôt 2000 ou 3000W, il faut vérifier qu'un appareil très gourmand (four, bouilloire) ne soit pas resté allumé en permanence.
Une tondeuse autonome et pas chère
Pas facile de trouver un bon robot-tondeuse, fiable, d'une grande marque et pas trop chère.
Le robot-tondeuse Segway Navimow i105 (que l'on a récemment testé sur le site) est sans doute le meilleur rapport qualité/prix du marché. Fiable, efficace, avec une bonne connectivité, on pourra regretter qu'elle n'utilise pas de LIDAR mais plutôt du RTK, pas toujours facile à capter dans le jardin, mais c'est ce qui permet de faire baisser son prix. La gestion des obstacles est maîtrisée grâce à l'IA intégrée et malgré l'absence de LIDAR. On vous la recommande !
Si vous préférez une version sans RTK, mais un peu moins techno, la Mova 1000 (également testée ici) fait partie de ces tondeuse nouvelle génération à base de LIDAR. Plus simples et plus faciles à installer, elles sont tout aussi efficace, sauf peut-être sur la détection fine d'obstacles. Ce robot-tondeuse est le plus fiable que l'on a pu tester jusque là, avec une bonne efficacité de tonte et très peu de défauts. A moins de 1000€, c'est sans doute le meilleur produit de 2025/2026.
Le retour des cadres photos !
Star des années 2000, les cadres photos font leur grand retour grâce à de la connectivité, de meilleurs écrans et une intégration iCloud !
Mon coup de coeur, c'est Aura Frame que l'on a testé tout récemment. Ces modèles Aura Aspen et Aura Walden comblent ici tous les défauts des premiers modèles ! Partage d'utilisateurs, intégration iCloud, haute définition et luminosité adaptative... Son seul défaut ? Il nécessite une connexion à internet et ne fonctionne qu'en ligne.
Un drone qui te suit partout
Enfin, DJI a sorti récemment le Neo 2, un drone qui se pilote... sans télécommande, uniquement avec des gestes ! On l'a testé brièvement au bureau, mais on fera de petites vidéos cet hiver, c'est promis !
Avec un poids de seulement 151 grammes, l'appareil intègre une détection d'obstacles omnidirectionnelle, un pilotage gestuel affiné et un capteur 4K capable de monter à 100fps. L'ergonomie a été pensée pour se passer de radiocommande. Le Neo 2 dispose d'un nouvel écran embarqué, à gauche de la caméra, qui affiche le mode de prise de vue sélectionné. Le drone peut décoller et atterrir directement dans la paume de la main ("Return-to-Palm"). Le pilotage gestuel gère les déplacements et la proximité. Le contrôle vocal est aussi supporté via smartphone ou écouteurs Bluetooth. Pour plus de portée, il reste compatible avec la DJI RC-N3 (10 km).