ASUS sort une tablette à 4099 € (oui vous avez bien lu) avec le créateur de Death Stranding

On en dit quoi ?



Ce ROG Flow Z13-KJP est l'archétype du produit de vitrine technologique. L'intégration de 128 Go de mémoire unifiée sur une architecture x86 mobile est une vraie curiosité technique qui pourrait intéresser certains développeurs très spécifiques, cherchant à faire tourner de l'IA générative en déplacement. Maintenant soyons clairs, le positionnement tarifaire à 4099 € place immédiatement cet appareil hors de portée du grand public et même des joueurs passionnés. On paie ici très cher l'aura de Hideo Kojima et Yoji Shinkawa. C'est un bel objet de collection industrielle, bien fini et puissant, mais dont l'intérêt pratique se limitera à une niche extrêmement réduite.