ASUS sort une tablette à 4099 € (oui vous avez bien lu) avec le créateur de Death Stranding
Par Vincent Lautier - Publié le
ASUS profite du CES 2026 pour dévoiler le ROG Flow Z13-KJP, une tablette gaming ultra-performante développée en collaboration avec le studio Kojima Productions. Proposé à un tarif de 4099 euros, cet appareil hybride tente de justifier son prix par une fiche technique inhabituelle et la signature artistique de l'un des créateurs les plus célèbres de l'industrie du jeu vidéo.
Pour comprendre le positionnement de ce produit, il faut identifier qui se cache derrière Kojima Productions. Fondé par Hideo Kojima, créateur de sagas cultes comme Metal Gear et Death Stranding, ce studio est réputé pour ses univers de science-fiction complexes et sa direction artistique soignée. ASUS ne s'est pas contenté d'apposer un logo : le design de la machine a été supervisé par Yoji Shinkawa, le directeur artistique historique de Kojima, célèbre pour son trait d'encre particulier.
L'esthétique de la tablette s'inspire de
Sous cet habillage collector, ASUS intègre une architecture matérielle rarement vue sur un format aussi compact de 13,4 pouces. La machine est propulsée par la puce AMD Ryzen AI Max+ 395, qui combine un processeur de 16 cœurs Zen 5 et une partie graphique Radeon 8060S.
Le plus étonnant c'est la mémoire vive : l'appareil embarque 128 Go de RAM unifiée LPDDR5X. Contrairement aux PC classiques où la mémoire est séparée entre le processeur et la carte graphique, ici, l'ensemble est partagé dynamiquement. Cette configuration cible spécifiquement les créateurs de contenu et l'exécution de tâches d'intelligence artificielle en local, le système affichant une puissance de 50 TOPS pour gérer des modèles de langage directement sur la machine. L'écran propose une définition 2.5K avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz.
Pour compléter l'offre, ASUS inclut une série de périphériques reprenant le même code visuel. Le pack comprend le casque ROG Delta II-KJP équipé de transducteurs en titane, la souris légère ROG Keris II Origin-KJP et un tapis de souris XXL arborant l'illustration de Ludens. L'ensemble sera disponible en France au cours du premier trimestre 2026, exclusivement sur la boutique en ligne du constructeur.
Ce ROG Flow Z13-KJP est l'archétype du produit de vitrine technologique. L'intégration de 128 Go de mémoire unifiée sur une architecture x86 mobile est une vraie curiosité technique qui pourrait intéresser certains développeurs très spécifiques, cherchant à faire tourner de l'IA générative en déplacement. Maintenant soyons clairs, le positionnement tarifaire à 4099 € place immédiatement cet appareil hors de portée du grand public et même des joueurs passionnés. On paie ici très cher l'aura de Hideo Kojima et Yoji Shinkawa. C'est un bel objet de collection industrielle, bien fini et puissant, mais dont l'intérêt pratique se limitera à une niche extrêmement réduite.
Une collaboration avec une légende du jeu vidéo
Ludens, la mascotte du studio qui représente un astronaute en armure futuriste. Le châssis mélange aluminium usiné et fibre de carbone, et adopte des tons blancs et gris avec des accents dorés. On retrouve sur la coque la mention
For Ludens Who Dare, fusion des slogans respectifs d'ASUS et du studio japonais.
Une fiche technique démesurée pour un 13 pouces
Un écosystème d'accessoires exclusifs
On en dit quoi ?
