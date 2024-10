Consoles portables : AMD Ryzen Z2, trois versions seraient en préparation

La première puce Ryzen Z1

Une gamme de trois APU

La magnifique Asus ROG Ally, une excellente machine qui exploite parfaitement les puces Ryzen Z1

Une compétition renforcée

La prochaine Legion GO pourrait aussi profiter du Ryzen Z2

Des performances prometteuses

Selon les dernières rumeurs, AMD développerait trois versions de son APU Ryzen Z2 pour les consoles portables : le Z2 Extreme, le Z2 et le Z2G., tandis que les cœurs CPU seraient répartis en trois cœurs Zen5 et cinq Zen5c, afin d’améliorer l’efficience énergétique. Les deux autres variantes, Z2 et Z2G, utiliseraient des architectures plus anciennes, telles que Zen4 pour le Z2 et Zen3+ pour le Z2G, tout en conservant jusqu’à 12 unités de calcul graphique. Ces différences permettraient à AMD de proposer des puces adaptées à différents budgets et performances, et par conséquent à différentes gammes de consoles portables.Bien que rien ne soit encore officiel, ces APU devraient équiper la prochaine génération de consoles portables, comme la possible Asus ROG Ally 2., mais les nouvelles puces Ryzen Z2 pourraient corriger ce point, et ce ne serait pas du luxe, surtout pour les amateurs de jeux AAA. La concurrence avec des appareils tels que le Steam Deck de Valve devrait également s’intensifier, notamment si les prix deviennent plus accessibles grâce à la diversification de l’offre Ryzen Z2.Si les rumeurs se confirment, l’arrivée des puces AMD Ryzen Z2 dans les consoles portables d’ici 2025 marquerait un tournant.Malgré ces fuites, il convient de rappeler que. Aucune annonce officielle n’a été faite par AMD concernant les spécifications exactes ou la date de lancement des puces Ryzen Z2. Il faudra donc patienter jusqu’en 2025 pour voir si ces nouvelles puces tiendront leurs promesses et permettront réellement aux consoles portables de nouvelle génération de prendre leur essor.D’ailleurs, avez-vous une console portable sous Windows ?