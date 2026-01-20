L'iPad Air M3 en promo à 577€ : largement assez puissant, un excellent rapport qualité/prix
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si l'iPad Air M3 vous fait de l'œil, sachez qu'il est actuellement possible de profiter d'une promotion vraiment intéressante afin de l'acquérir au meilleur prix. A ce tarif, l'iPad Air M3 offre un excellent rapport qualité/prix et dispose de largement assez de puissance pour la majorité des utilisateurs.
L’iPad Air M3 remplace le modèle M2. La marque annonce un gain de puissance conséquent, avec une vitesse doublée par rapport à l’iPad Air M1 et multipliée par 3,5 en comparaison avec le modèle A14 Bionic, sorti en 2020, Apple ne détaille pas l’évolution par rapport à la puce M2, bien sûr plus modeste. Cette amélioration repose sur un processeur 8 cœurs et un GPU 9 cœurs, permettant une meilleure gestion des graphismes. Apple met notamment en avant la compatibilité avec le ray tracing, une technologie qui améliore la qualité des reflets et des ombres dans les jeux. En pratique, ces avancées devraient surtout intéresser les utilisateurs qui exploitent des logiciels de création graphique ou des applications gourmandes.
Le Neural Engine de la puce M3, dédié aux tâches d’intelligence artificielle, est annoncé comme 60 % plus rapide que celui du M1. Cela devrait améliorer les performances des outils Apple Intelligence, en particulier pour la retouche photo automatisée ou la transcription de notes manuscrites. L’iPad Air M3 se décline en deux formats. Le modèle 11 pouces conserve un format très classique, adapté aux utilisateurs en déplacement. Le modèle 13 pouces, quant à lui, mise sur un écran plus grand, permettant d’améliorer le confort visuel et d’offrir plus d’espace pour le multitâche et la création, c’est aussi une super taille si vous aimez lire de la BD sur iPad, ce qui est mon cas.
L’iPad Air M3 se décline en deux formats et le choix dépendra de votre budget, mais également de votre usage. Le modèle 11 pouces conserve un format très classique, adapté aux utilisateurs en déplacement. Le modèle 13 pouces, quant à lui, mise sur un écran plus grand, permettant d’améliorer le confort visuel et d’offrir plus d’espace pour le multitâche et la création.
iPad Air M3 en promo
L’iPad Air M3 remplace le modèle M2. La marque annonce un gain de puissance conséquent, avec une vitesse doublée par rapport à l’iPad Air M1 et multipliée par 3,5 en comparaison avec le modèle A14 Bionic, sorti en 2020, Apple ne détaille pas l’évolution par rapport à la puce M2, bien sûr plus modeste. Cette amélioration repose sur un processeur 8 cœurs et un GPU 9 cœurs, permettant une meilleure gestion des graphismes. Apple met notamment en avant la compatibilité avec le ray tracing, une technologie qui améliore la qualité des reflets et des ombres dans les jeux. En pratique, ces avancées devraient surtout intéresser les utilisateurs qui exploitent des logiciels de création graphique ou des applications gourmandes.
Le Neural Engine de la puce M3, dédié aux tâches d’intelligence artificielle, est annoncé comme 60 % plus rapide que celui du M1. Cela devrait améliorer les performances des outils Apple Intelligence, en particulier pour la retouche photo automatisée ou la transcription de notes manuscrites. L’iPad Air M3 se décline en deux formats. Le modèle 11 pouces conserve un format très classique, adapté aux utilisateurs en déplacement. Le modèle 13 pouces, quant à lui, mise sur un écran plus grand, permettant d’améliorer le confort visuel et d’offrir plus d’espace pour le multitâche et la création, c’est aussi une super taille si vous aimez lire de la BD sur iPad, ce qui est mon cas.
Dès 599€
L’iPad Air M3 se décline en deux formats et le choix dépendra de votre budget, mais également de votre usage. Le modèle 11 pouces conserve un format très classique, adapté aux utilisateurs en déplacement. Le modèle 13 pouces, quant à lui, mise sur un écran plus grand, permettant d’améliorer le confort visuel et d’offrir plus d’espace pour le multitâche et la création.