Fin programmée pour des millions de Kindle ! Êtes-vous concerné ?

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Qu’en penser ?



Avec cette décision, Amazon applique une logique industrielle classique : concentrer ses efforts sur les technologies récentes et simplifier la maintenance. Mais elle illustre aussi une limite du modèle actuel. Un appareil peut être techniquement fonctionnel… tout en devenant inutilisable à cause du logiciel ou des services associés. Pour les utilisateurs, cela pose une question simple : achète-t-on un produit… ou un accès temporaire à un service ?