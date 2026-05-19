Amazon coupe le cordon sur 13 anciennes Kindle : le jailbreak à la rescousse
Par Vincent Lautier - Publié le
Dès demain, Amazon débranche 13 modèles de Kindle sortis avant 2013. Plus moyen d'acheter ni de télécharger de nouveaux livres directement depuis l'appareil. Du coup, plutôt que de jeter une liseuse encore parfaitement fonctionnelle, une communauté de lecteurs s'est tournée vers le jailbreak pour reprendre la main.
La liste est longue comme le bras : Kindle 1re et 2e génération, Kindle DX et DX Graphite, Kindle Keyboard, Kindle 4, Kindle 5, Kindle Touch, Paperwhite première du nom, Kindle Fire 1 et 2, Fire HD 7 et Fire HD 8.9. Toutes ces liseuses continueront d'afficher les livres déjà téléchargés, mais l'accès au store Amazon disparaît dès demain20 mai. Plus de mise à jour de firmware non plus, pas de synchronisation, pas d'achat direct. En gros, des appareils qui fonctionnent encore très bien, mais transformés du jour au lendemain en appareils fermées.
Plusieurs options de jailbreak jailbreak existent pour ces vieux appareils, vous en avez par exemple une documentée ici sur Techrunch. Une fois quelques manipulations réalisées, on installe KUAL, le Kindle Unified Application Launcher, qui sert de plateforme pour lancer des applications tierces.
Avec KOReader en bonus, un lecteur open source, on récupère la prise en charge du format EPUB et un rendu PDF bien plus propre que celui d'origine. La procédure passe par un mode avion activé pour bloquer tutes les mises à jour, un fichier copié en USB et une commande tapée dans la barre de recherche. Rien d'insurmontable donc.
Bien sûr, on parle d'une bidouille qui n'est pas raccord avec les CGU d'Amazon, qui peut briquer l'appareil si on rate une étape, et qui peut aussi réduire l'autonomie de la batterie. Pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans la manipulation (et on les comprend), il reste le sideloading par câble USB, complètement légal et tout aussi efficace pour transférer ses fichiers EPUB ou PDF.
Une liseuse en e-ink, ça peut tenir dix, quinze ans sans broncher, l'écran ne vieillit pas, la batterie tient encore très bien, et pourtant Amazon décide c'est terminé. La firme se garde bien de tout couper d'un coup : techniquement, vous lirez encore vos achats. Mais le geste reste agaçant, surtout quand on sait que les machines en question sont parfaitement capables de continuer leur boulot. Pas de doute, Amazon veut que vous achetiez une nouvelle Kindle... Heureusement que leurs dernières Kindle valent le coup, sinon on bouderait encore plus fort.
Treize modèles sur la touche
La liste est longue comme le bras : Kindle 1re et 2e génération, Kindle DX et DX Graphite, Kindle Keyboard, Kindle 4, Kindle 5, Kindle Touch, Paperwhite première du nom, Kindle Fire 1 et 2, Fire HD 7 et Fire HD 8.9. Toutes ces liseuses continueront d'afficher les livres déjà téléchargés, mais l'accès au store Amazon disparaît dès demain20 mai. Plus de mise à jour de firmware non plus, pas de synchronisation, pas d'achat direct. En gros, des appareils qui fonctionnent encore très bien, mais transformés du jour au lendemain en appareils fermées.
La solution ? Le jailbreak
Plusieurs options de jailbreak jailbreak existent pour ces vieux appareils, vous en avez par exemple une documentée ici sur Techrunch. Une fois quelques manipulations réalisées, on installe KUAL, le Kindle Unified Application Launcher, qui sert de plateforme pour lancer des applications tierces.
Avec KOReader en bonus, un lecteur open source, on récupère la prise en charge du format EPUB et un rendu PDF bien plus propre que celui d'origine. La procédure passe par un mode avion activé pour bloquer tutes les mises à jour, un fichier copié en USB et une commande tapée dans la barre de recherche. Rien d'insurmontable donc.
Pas sans contrepartie
Bien sûr, on parle d'une bidouille qui n'est pas raccord avec les CGU d'Amazon, qui peut briquer l'appareil si on rate une étape, et qui peut aussi réduire l'autonomie de la batterie. Pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans la manipulation (et on les comprend), il reste le sideloading par câble USB, complètement légal et tout aussi efficace pour transférer ses fichiers EPUB ou PDF.
On en dit quoi ?
Une liseuse en e-ink, ça peut tenir dix, quinze ans sans broncher, l'écran ne vieillit pas, la batterie tient encore très bien, et pourtant Amazon décide c'est terminé. La firme se garde bien de tout couper d'un coup : techniquement, vous lirez encore vos achats. Mais le geste reste agaçant, surtout quand on sait que les machines en question sont parfaitement capables de continuer leur boulot. Pas de doute, Amazon veut que vous achetiez une nouvelle Kindle... Heureusement que leurs dernières Kindle valent le coup, sinon on bouderait encore plus fort.