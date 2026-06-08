Toutes les nouveautés d'iPadOS 27
Par Laurence - Publié le
Après avoir profondément transformé l’iPad l’an dernier avec iPadOS 26 et son importante refonte des fonctions multitâches et de productivité, Apple poursuit sur sa lancée avec iPadOS 27. Présentée lors de la WWDC 2026, cette nouvelle version ne révolutionne pas l’expérience, mais apporte une série d’améliorations qui visent à rendre la tablette plus rapide, plus flexible et plus intelligente.
L’un des principaux objectifs d’iPadOS 27 est d’améliorer la réactivité générale du système. Apple annonce avoir optimisé de nombreux composants internes afin d’accélérer l’exécution des tâches quotidiennes. Les applications se lancent plus rapidement, les animations gagnent en fluidité et l’ensemble du système se montre plus réactif. Cette approche s’inscrit dans la continuité du travail entrepris avec iPadOS 26, qui avait déjà rapproché l’expérience de l’iPad de celle d’un véritable ordinateur portable.
L’interface Liquid Glass, introduite avec les précédentes versions du système, bénéficie elle aussi d’une série d’améliorations. Apple indique avoir affiné les effets visuels et renforcé les possibilités de personnalisation. Les utilisateurs disposent désormais de davantage d’options pour adapter l’apparence de l’interface à leurs préférences tout en conservant les effets de transparence et de profondeur caractéristiques du design d’Apple. Ces ajustements visent à rendre l’expérience visuelle plus cohérente et plus agréable au quotidien.
Apple apporte également une amélioration réclamée par de nombreux utilisateurs avancés. La barre de menus peut désormais rester affichée en permanence à l’écran pour ceux qui le souhaitent. Jusqu’à présent, elle apparaissait principalement de manière contextuelle.
Cette option rapproche encore davantage l’iPad de l’expérience offerte sur Mac et devrait séduire les utilisateurs qui travaillent régulièrement avec plusieurs applications ou utilisent leur tablette comme outil principal de production.
Comme sur l’ensemble des plateformes Apple, Siri bénéficie d’une refonte majeure dans iPadOS 27. L’assistant s’appuie désormais sur la nouvelle architecture Apple Intelligence et dispose de sa propre application dédiée.
Plus conversationnel, capable de conserver le contexte des échanges et d’exploiter les informations affichées à l’écran, Siri entend devenir un véritable assistant personnel plutôt qu’un simple système de commandes vocales. Cette nouvelle version profite également d’une compréhension améliorée du contexte utilisateur et d’une intégration plus profonde au sein du système.
Apple revoit également son moteur de recherche intégré. La recherche système bénéficie désormais de nouvelles capacités d’intelligence artificielle qui permettent de retrouver plus facilement applications, documents, photos ou informations présentes sur l’appareil. L’entreprise promet des résultats plus pertinents et une meilleure compréhension des requêtes formulées en langage naturel.
Parmi les petites nouveautés du quotidien, iPadOS 27 affiche désormais le nom de l’application active directement dans la barre d’état. Un changement discret mais pratique, notamment lorsque plusieurs fenêtres ou espaces de travail sont utilisés simultanément.
L’application Photos continue elle aussi d’évoluer. Apple ajoute davantage d’options de personnalisation pour les diaporamas, permettant aux utilisateurs de mieux contrôler la présentation de leurs souvenirs.
La firme améliore également le partage des albums collaboratifs. Les Albums partagés deviennent désormais accessibles sur Android et Windows, facilitant les échanges avec les proches qui n’utilisent pas forcément un appareil Apple. Une ouverture qui marque une évolution notable pour un service historiquement centré sur l’écosystème de la marque.
Safari profite lui aussi d’une touche d’intelligence supplémentaire. Le navigateur est désormais capable d’organiser automatiquement les onglets en fonction de leur sujet ou de leur thématique. Une fonctionnalité qui devrait s’avérer particulièrement utile pour les utilisateurs ayant tendance à accumuler des dizaines d’onglets ouverts lors de recherches ou de projets complexes. L’objectif est de simplifier la navigation tout en réduisant l’encombrement visuel.
Une autre nouveauté importante concerne la compatibilité des applications. Les applications iPhone exécutées sur iPad pourront désormais être redimensionnées librement. Jusqu’à présent, certaines d’entre elles conservaient des dimensions fixes qui limitaient leur intégration dans l’environnement multitâche de l’iPad. Cette évolution devrait améliorer considérablement l’expérience avec les applications qui ne disposent pas encore d’une version optimisée pour la tablette.
Après les changements majeurs introduits avec iPadOS 26, Apple adopte cette année une approche plus mesurée. iPadOS 27 mise davantage sur l’optimisation, la rapidité et l’intelligence contextuelle que sur de nouvelles fonctions spectaculaires.
Entre le nouveau Siri, les améliorations de productivité, les raffinements de Liquid Glass et les gains de performances, cette mise à jour cherche avant tout à rendre l’iPad plus efficace dans un usage quotidien. Une stratégie qui confirme la volonté d’Apple de positionner sa tablette comme une véritable alternative à l’ordinateur portable pour un nombre croissant d’utilisateurs.
Une mise à jour axée sur les performances
L’un des principaux objectifs d’iPadOS 27 est d’améliorer la réactivité générale du système. Apple annonce avoir optimisé de nombreux composants internes afin d’accélérer l’exécution des tâches quotidiennes. Les applications se lancent plus rapidement, les animations gagnent en fluidité et l’ensemble du système se montre plus réactif. Cette approche s’inscrit dans la continuité du travail entrepris avec iPadOS 26, qui avait déjà rapproché l’expérience de l’iPad de celle d’un véritable ordinateur portable.
Liquid Glass continue d’évoluer
L’interface Liquid Glass, introduite avec les précédentes versions du système, bénéficie elle aussi d’une série d’améliorations. Apple indique avoir affiné les effets visuels et renforcé les possibilités de personnalisation. Les utilisateurs disposent désormais de davantage d’options pour adapter l’apparence de l’interface à leurs préférences tout en conservant les effets de transparence et de profondeur caractéristiques du design d’Apple. Ces ajustements visent à rendre l’expérience visuelle plus cohérente et plus agréable au quotidien.
La barre de menus devient permanente
Apple apporte également une amélioration réclamée par de nombreux utilisateurs avancés. La barre de menus peut désormais rester affichée en permanence à l’écran pour ceux qui le souhaitent. Jusqu’à présent, elle apparaissait principalement de manière contextuelle.
Cette option rapproche encore davantage l’iPad de l’expérience offerte sur Mac et devrait séduire les utilisateurs qui travaillent régulièrement avec plusieurs applications ou utilisent leur tablette comme outil principal de production.
Le nouveau Siri débarque sur iPad
Comme sur l’ensemble des plateformes Apple, Siri bénéficie d’une refonte majeure dans iPadOS 27. L’assistant s’appuie désormais sur la nouvelle architecture Apple Intelligence et dispose de sa propre application dédiée.
Plus conversationnel, capable de conserver le contexte des échanges et d’exploiter les informations affichées à l’écran, Siri entend devenir un véritable assistant personnel plutôt qu’un simple système de commandes vocales. Cette nouvelle version profite également d’une compréhension améliorée du contexte utilisateur et d’une intégration plus profonde au sein du système.
Apple revoit également son moteur de recherche intégré. La recherche système bénéficie désormais de nouvelles capacités d’intelligence artificielle qui permettent de retrouver plus facilement applications, documents, photos ou informations présentes sur l’appareil. L’entreprise promet des résultats plus pertinents et une meilleure compréhension des requêtes formulées en langage naturel.
Et le reste ?
Parmi les petites nouveautés du quotidien, iPadOS 27 affiche désormais le nom de l’application active directement dans la barre d’état. Un changement discret mais pratique, notamment lorsque plusieurs fenêtres ou espaces de travail sont utilisés simultanément.
L’application Photos continue elle aussi d’évoluer. Apple ajoute davantage d’options de personnalisation pour les diaporamas, permettant aux utilisateurs de mieux contrôler la présentation de leurs souvenirs.
La firme améliore également le partage des albums collaboratifs. Les Albums partagés deviennent désormais accessibles sur Android et Windows, facilitant les échanges avec les proches qui n’utilisent pas forcément un appareil Apple. Une ouverture qui marque une évolution notable pour un service historiquement centré sur l’écosystème de la marque.
Safari profite lui aussi d’une touche d’intelligence supplémentaire. Le navigateur est désormais capable d’organiser automatiquement les onglets en fonction de leur sujet ou de leur thématique. Une fonctionnalité qui devrait s’avérer particulièrement utile pour les utilisateurs ayant tendance à accumuler des dizaines d’onglets ouverts lors de recherches ou de projets complexes. L’objectif est de simplifier la navigation tout en réduisant l’encombrement visuel.
Une autre nouveauté importante concerne la compatibilité des applications. Les applications iPhone exécutées sur iPad pourront désormais être redimensionnées librement. Jusqu’à présent, certaines d’entre elles conservaient des dimensions fixes qui limitaient leur intégration dans l’environnement multitâche de l’iPad. Cette évolution devrait améliorer considérablement l’expérience avec les applications qui ne disposent pas encore d’une version optimisée pour la tablette.
Qu'en penser ?
Après les changements majeurs introduits avec iPadOS 26, Apple adopte cette année une approche plus mesurée. iPadOS 27 mise davantage sur l’optimisation, la rapidité et l’intelligence contextuelle que sur de nouvelles fonctions spectaculaires.
Entre le nouveau Siri, les améliorations de productivité, les raffinements de Liquid Glass et les gains de performances, cette mise à jour cherche avant tout à rendre l’iPad plus efficace dans un usage quotidien. Une stratégie qui confirme la volonté d’Apple de positionner sa tablette comme une véritable alternative à l’ordinateur portable pour un nombre croissant d’utilisateurs.