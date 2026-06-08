Toutes les nouveautés d'iPadOS 27

Une mise à jour axée sur les performances

Liquid Glass continue d’évoluer

La barre de menus devient permanente

Le nouveau Siri débarque sur iPad

Et le reste ?

Qu'en penser ?



Après les changements majeurs introduits avec iPadOS 26, Apple adopte cette année une approche plus mesurée. iPadOS 27 mise davantage sur l’optimisation, la rapidité et l’intelligence contextuelle que sur de nouvelles fonctions spectaculaires.



Entre le nouveau Siri, les améliorations de productivité, les raffinements de Liquid Glass et les gains de performances, cette mise à jour cherche avant tout à rendre l’iPad plus efficace dans un usage quotidien. Une stratégie qui confirme la volonté d’Apple de positionner sa tablette comme une véritable alternative à l’ordinateur portable pour un nombre croissant d’utilisateurs.

L’un des principaux objectifs d’iPadOS 27 est d’améliorer la réactivité générale du système.Les applications se lancent plus rapidement, les animations gagnent en fluidité et l’ensemble du système se montre plus réactif. Cette approche s’inscrit dans la continuité du travail entrepris avec iPadOS 26, qui avait déjà rapproché l’expérience de l’iPad de celle d’un véritable ordinateur portable.Apple indique avoir affiné les effets visuels et renforcé les possibilités de personnalisation. Les utilisateurs disposent désormais de davantage d’options pour adapter l’apparence de l’interface à leurs préférences tout en conservant les effets de transparence et de profondeur caractéristiques du design d’Apple. Ces ajustements visent à rendre l’expérience visuelle plus cohérente et plus agréable au quotidien.Apple apporte également une amélioration réclamée par de nombreux utilisateurs avancés. La barre de menus peut désormais rester affichée en permanence à l’écran pour ceux qui le souhaitent. Jusqu’à présent, elle apparaissait principalement de manière contextuelle.et devrait séduire les utilisateurs qui travaillent régulièrement avec plusieurs applications ou utilisent leur tablette comme outil principal de production.Comme sur l’ensemble des plateformes Apple,. L’assistant s’appuie désormais sur la nouvelle architecture Apple Intelligence et dispose de sa propre application dédiée.Plus conversationnel, capable de conserver le contexte des échanges et d’exploiter les informations affichées à l’écran,. Cette nouvelle version profite également d’une compréhension améliorée du contexte utilisateur et d’une intégration plus profonde au sein du système.La recherche système bénéficie désormais de nouvelles capacités d’intelligence artificielle qui permettent de retrouver plus facilement applications, documents, photos ou informations présentes sur l’appareil. L’entreprise promet des résultats plus pertinents et une meilleure compréhension des requêtes formulées en langage naturel.Parmi les petites nouveautés du quotidienUn changement discret mais pratique, notamment lorsque plusieurs fenêtres ou espaces de travail sont utilisés simultanément.Apple ajoute davantage d’options de personnalisation pour les diaporamas, permettant aux utilisateurs de mieux contrôler la présentation de leurs souvenirs.Les Albums partagés deviennent désormais accessibles sur Android et Windows, facilitant les échanges avec les proches qui n’utilisent pas forcément un appareil Apple. Une ouverture qui marque une évolution notable pour un service historiquement centré sur l’écosystème de la marque.Le navigateur est désormais capable d’organiser automatiquement les onglets en fonction de leur sujet ou de leur thématique. Une fonctionnalité qui devrait s’avérer particulièrement utile pour les utilisateurs ayant tendance à accumuler des dizaines d’onglets ouverts lors de recherches ou de projets complexes. L’objectif est de simplifier la navigation tout en réduisant l’encombrement visuel.Une autre nouveauté importante concerne la. Les applications iPhone exécutées sur iPad pourront désormais être redimensionnées librement. Jusqu’à présent, certaines d’entre elles conservaient des dimensions fixes qui limitaient leur intégration dans l’environnement multitâche de l’iPad. Cette évolution devrait améliorer considérablement l’expérience avec les applications qui ne disposent pas encore d’une version optimisée pour la tablette.