Le Rock Paper Pencil 4.0 transforme votre Apple Pencil en crayon 2B
Par Laurence - Publié le
Écrire ou dessiner sur l’écran parfaitement lisse d’un iPad ne procure pas vraiment les mêmes sensations qu'un bon vieux crayon sur une feuille de papier. Astropad tente depuis plusieurs années de résoudre le problème avec son Rock Paper Pencil, un film nano-texturé amovible associé à des pointes spécifiques pour l’Apple Pencil. La version 4.0 va encore plus loin en ajoutant une nouvelle pointe Graphite censée reproduire les sensations, mais aussi le bruit, d’un véritable crayon 2B.
Le principe du Rock Paper Pencil 4.0 reste assez original. Au lieu de choisir entre modifier la surface de l’écran et de remplacer la pointe de l’Apple Pencil, Astropad travaille sur les deux éléments simultanément. La grande nouveauté de cette quatrième génération concerne justement les pointes. L’utilisateur peut désormais choisir entre deux sensations d’écriture très différentes : celle d’un stylo à bille ou celle d’un crayon à papier.
Astropad explique avoir travaillé pendant près d’un an sur sa nouvelle pointe Graphite, en utilisant comme référence un véritable crayon 2B. Fabriquée en POM, elle offre davantage de résistance lors du déplacement sur l’écran et devrait donc particulièrement intéresser les dessinateurs pour réaliser des esquisses, des ombrages ou des traits plus expressifs. Le fabricant affirme même avoir cherché à reproduire l’aspect et le petit bruit caractéristique du graphite glissant sur le papier.
La pointe façon stylo à bille introduite avec les précédentes générations reste évidemment disponible. Celle-ci utilise de l’acier et privilégie au contraire une glisse plus fluide et précise. Elle sera donc davantage adaptée à la prise de notes, à l’écriture ou aux tracés fins, tandis que la nouvelle version Graphite mise sur davantage de friction pour le dessin. Chaque kit Rock Paper Pencil 4.0 contient désormais quatre pointes pour Apple Pencil : deux Graphite et deux Ballpoint. Il devient ainsi possible de passer d’une sensation à l’autre selon l’utilisation de l’iPad.
L’autre intérêt du système réside toujours dans son film de protection. Contrairement à une protection d’écran classique, celui-ci n’utilise aucune colle. La technologie NanoCling développée par Astropad repose sur l’électricité statique pour maintenir le film contre l’écran. Le fabricant affirme que la fixation est plus puissante qu’avec des aimants, tout en permettant de retirer puis de remettre la protection sans laisser de résidus.
De quoi profiter d’une sensation proche d’un écran mat ou nano-texturé uniquement lorsque l’on souhaite écrire ou dessiner, puis retrouver la dalle brillante de l’iPad pour regarder des photos ou des vidéos. Sa surface intègre une texture microscopique destinée à reproduire le grain fin du papier et à apporter davantage de contrôle à l’Apple Pencil. Astropad précise toutefois que ses pointes ont été spécifiquement conçues pour fonctionner avec cette protection et doivent donc être considérées comme un ensemble.
Rock Paper Pencil 4.0 est disponible dès maintenant à 49,99 dollars, avec une livraison proposée dans le monde entier. Astropad continue parallèlement d’écouler la version 3.0 à prix réduit jusqu’à épuisement des stocks.
L’arrivée de la pointe Graphite rend le concept nettement plus intéressant pour les utilisateurs qui alternent prise de notes et dessin sur leur iPad. Le principal avantage reste surtout le caractère amovible de la protection : inutile de transformer définitivement le rendu de son écran pour retrouver davantage de friction sous l’Apple Pencil. Et avec deux sensations désormais disponibles, Rock Paper Pencil commence à porter plutôt bien son nom.
UN CRAYON 2B AU BOUT DE L’APPLE PENCIL
Le principe du Rock Paper Pencil 4.0 reste assez original. Au lieu de choisir entre modifier la surface de l’écran et de remplacer la pointe de l’Apple Pencil, Astropad travaille sur les deux éléments simultanément. La grande nouveauté de cette quatrième génération concerne justement les pointes. L’utilisateur peut désormais choisir entre deux sensations d’écriture très différentes : celle d’un stylo à bille ou celle d’un crayon à papier.
Astropad explique avoir travaillé pendant près d’un an sur sa nouvelle pointe Graphite, en utilisant comme référence un véritable crayon 2B. Fabriquée en POM, elle offre davantage de résistance lors du déplacement sur l’écran et devrait donc particulièrement intéresser les dessinateurs pour réaliser des esquisses, des ombrages ou des traits plus expressifs. Le fabricant affirme même avoir cherché à reproduire l’aspect et le petit bruit caractéristique du graphite glissant sur le papier.
La pointe façon stylo à bille introduite avec les précédentes générations reste évidemment disponible. Celle-ci utilise de l’acier et privilégie au contraire une glisse plus fluide et précise. Elle sera donc davantage adaptée à la prise de notes, à l’écriture ou aux tracés fins, tandis que la nouvelle version Graphite mise sur davantage de friction pour le dessin. Chaque kit Rock Paper Pencil 4.0 contient désormais quatre pointes pour Apple Pencil : deux Graphite et deux Ballpoint. Il devient ainsi possible de passer d’une sensation à l’autre selon l’utilisation de l’iPad.
UN FILM NANO-TEXTURÉ… MAIS AMOVIBLE
L’autre intérêt du système réside toujours dans son film de protection. Contrairement à une protection d’écran classique, celui-ci n’utilise aucune colle. La technologie NanoCling développée par Astropad repose sur l’électricité statique pour maintenir le film contre l’écran. Le fabricant affirme que la fixation est plus puissante qu’avec des aimants, tout en permettant de retirer puis de remettre la protection sans laisser de résidus.
De quoi profiter d’une sensation proche d’un écran mat ou nano-texturé uniquement lorsque l’on souhaite écrire ou dessiner, puis retrouver la dalle brillante de l’iPad pour regarder des photos ou des vidéos. Sa surface intègre une texture microscopique destinée à reproduire le grain fin du papier et à apporter davantage de contrôle à l’Apple Pencil. Astropad précise toutefois que ses pointes ont été spécifiquement conçues pour fonctionner avec cette protection et doivent donc être considérées comme un ensemble.
49,99 DOLLARS POUR LE KIT COMPLET
Rock Paper Pencil 4.0 est disponible dès maintenant à 49,99 dollars, avec une livraison proposée dans le monde entier. Astropad continue parallèlement d’écouler la version 3.0 à prix réduit jusqu’à épuisement des stocks.
QU’EN PENSER ?
L’arrivée de la pointe Graphite rend le concept nettement plus intéressant pour les utilisateurs qui alternent prise de notes et dessin sur leur iPad. Le principal avantage reste surtout le caractère amovible de la protection : inutile de transformer définitivement le rendu de son écran pour retrouver davantage de friction sous l’Apple Pencil. Et avec deux sensations désormais disponibles, Rock Paper Pencil commence à porter plutôt bien son nom.