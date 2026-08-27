Le Rock Paper Pencil 4.0 transforme votre Apple Pencil en crayon 2B

QU’EN PENSER ?



L’arrivée de la pointe Graphite rend le concept nettement plus intéressant pour les utilisateurs qui alternent prise de notes et dessin sur leur iPad. Le principal avantage reste surtout le caractère amovible de la protection : inutile de transformer définitivement le rendu de son écran pour retrouver davantage de friction sous l’Apple Pencil. Et avec deux sensations désormais disponibles, Rock Paper Pencil commence à porter plutôt bien son nom.