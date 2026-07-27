Un iPad mini étanche avec écran OLED en approche !

Un nouveau design waterproof ?

Qu'attendre de l'iPad mini 8 ?

Un lancement attendu pour octobre

Qu’en penser ?



L’écran OLED constituera sans doute l’évolution la plus visible, mais la résistance à l’eau pourrait finalement être la nouveauté la plus pratique au quotidien. Si Apple parvient réellement à proposer le premier iPad certifié contre les infiltrations tout en conservant un design fin, l’iPad mini gagnerait un argument de poids face aux liseuses électroniques et renforcerait encore son positionnement de tablette compacte à emporter partout. La question est désormais de savoir si Apple confirmera toutes ces évolutions lors de son traditionnel rendez-vous de l’automne.

D’après les informations de Mark Gurman (Bloomberg), Apple travaille depuis plusieurs années sur un nouveau châssis capable d’offrir une protection comparable à celle des iPhone. Aujourd’hui,. Apple recommande d’ailleurs de ne pas exposer ses tablettes à l’humidité, contrairement à ses smartphones certifiés IP68.Pour y parvenir,. Le futur iPad mini utiliserait un système acoustique inédit basé sur les vibrations du châssis. Au lieu de laisser le son sortir par des grilles,. Cette technologie éliminerait l’un des principaux points d’entrée de l’eau et de la poussière.L’idée n’est pas totalement nouvelle chez Apple. Dès 2014, l’entreprise avait déposé un. Cette solution diffère de celle utilisée sur l’iPhone, où Apple conserve des ouvertures protégées par des joints et des adhésifs spécifiques.Une certification de résistance à l’eau permettrait également à l’iPad mini de se, déjà conçues pour résister à une immersion accidentelle. Pouvoir lire un livre numérique au bord d’une piscine ou dans un bain constitue aujourd’hui l’un des avantages pratiques de ces appareils face à la tablette d’Apple.La résistance à l’eau ne serait toutefois qu’une des nouveautés prévues cette année. Le nouvel iPad mini adopterait enfin. Les utilisateurs devraient bénéficier de noirs plus profonds, d’un contraste supérieur et d’une consommation énergétique réduite par rapport à la dalle LCD actuelle.Selon une source coréenne, il s’agirait d’un. Apple préparerait également un important gain de performances. Des références découvertes dans du code publié par erreur évoquent l’arrivée d’une, tandis que d’autres indices relevés dans une version de développement de macOS laissent penser que la tablette pourrait finalement embarquer une, encore jamais annoncée.Les indices se multiplient en faveur d’un lancement à l’automne. En juin, le média coréenindiquait que Samsung Display avait commencé la production en série des écrans OLED destinés au futur iPad mini.Apple avait renouvelé la tablette pour la dernière fois, avec l’arrivée de la. Depuis les hausses de prix appliquées en juin, l’iPad mini est devenu encore plus cher qu'il ne l'était déjà, et la future version OLED pourrait être commercialisée à un tarif bien supérieur.