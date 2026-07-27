Un iPad mini étanche avec écran OLED en approche !
Par Laurence - Publié le
L'iPad mini 8 pourrait marquer une étape importante pour les tablettes d’Apple. Selon plusieurs sources concordantes, il ne se contenterait pas d’adopter un écran OLED et une nouvelle puce plus puissante : il serait aussi le premier iPad officiellement résistant à l’eau. Cette évolution qui permettrait enfin de séduire les utilisateurs de liseuses, en pouvant être utilisé près d’une piscine, dans son bain ou à la plage avec davantage de sérénité.
D’après les informations de Mark Gurman (Bloomberg), Apple travaille depuis plusieurs années sur un nouveau châssis capable d’offrir une protection comparable à celle des iPhone. Aujourd’hui, aucun iPad ne bénéficie d’une certification officielle de résistance à l’eau. Apple recommande d’ailleurs de ne pas exposer ses tablettes à l’humidité, contrairement à ses smartphones certifiés IP68.
Pour y parvenir, Apple aurait supprimé les ouvertures classiques des haut-parleurs. Le futur iPad mini utiliserait un système acoustique inédit basé sur les vibrations du châssis. Au lieu de laisser le son sortir par des grilles, certaines parties de la coque vibreraient directement afin de diffuser l’audio. Cette technologie éliminerait l’un des principaux points d’entrée de l’eau et de la poussière.
L’idée n’est pas totalement nouvelle chez Apple. Dès 2014, l’entreprise avait déposé un brevet décrivant un système de panneaux mécaniques capables de produire du son sans haut-parleurs apparents. Cette solution diffère de celle utilisée sur l’iPhone, où Apple conserve des ouvertures protégées par des joints et des adhésifs spécifiques.
Une certification de résistance à l’eau permettrait également à l’iPad mini de se rapprocher des liseuses comme les Kindle Paperwhite ou Kobo Libra Colour, déjà conçues pour résister à une immersion accidentelle. Pouvoir lire un livre numérique au bord d’une piscine ou dans un bain constitue aujourd’hui l’un des avantages pratiques de ces appareils face à la tablette d’Apple.
La résistance à l’eau ne serait toutefois qu’une des nouveautés prévues cette année. Le nouvel iPad mini adopterait enfin un écran OLED, devenant ainsi la deuxième gamme d’iPad à profiter de cette technologie après les iPad Pro. Les utilisateurs devraient bénéficier de noirs plus profonds, d’un contraste supérieur et d’une consommation énergétique réduite par rapport à la dalle LCD actuelle.
Selon une source coréenne, il s’agirait d’un écran LTPS OLED de 8,4 pouces, limité à 60 Hz, ce qui exclurait la technologie ProMotion. Apple préparerait également un important gain de performances. Des références découvertes dans du code publié par erreur évoquent l’arrivée d’une puce A19 Pro, tandis que d’autres indices relevés dans une version de développement de macOS laissent penser que la tablette pourrait finalement embarquer une A20 Pro, encore jamais annoncée.
Les indices se multiplient en faveur d’un lancement à l’automne. En juin, le média coréen ETNews indiquait que Samsung Display avait commencé la production en série des écrans OLED destinés au futur iPad mini.
Apple avait renouvelé la tablette pour la dernière fois en octobre 2024, avec l’arrivée de la puce A17 Pro ainsi que de la compatibilité avec Apple Intelligence et l'Apple Pencil Pro. Depuis les hausses de prix appliquées en juin, l’iPad mini est devenu encore plus cher qu'il ne l'était déjà, et la future version OLED pourrait être commercialisée à un tarif bien supérieur.
L’écran OLED constituera sans doute l’évolution la plus visible, mais la résistance à l’eau pourrait finalement être la nouveauté la plus pratique au quotidien. Si Apple parvient réellement à proposer le premier iPad certifié contre les infiltrations tout en conservant un design fin, l’iPad mini gagnerait un argument de poids face aux liseuses électroniques et renforcerait encore son positionnement de tablette compacte à emporter partout. La question est désormais de savoir si Apple confirmera toutes ces évolutions lors de son traditionnel rendez-vous de l’automne.
Un nouveau design waterproof ?
D’après les informations de Mark Gurman (Bloomberg), Apple travaille depuis plusieurs années sur un nouveau châssis capable d’offrir une protection comparable à celle des iPhone. Aujourd’hui, aucun iPad ne bénéficie d’une certification officielle de résistance à l’eau. Apple recommande d’ailleurs de ne pas exposer ses tablettes à l’humidité, contrairement à ses smartphones certifiés IP68.
Pour y parvenir, Apple aurait supprimé les ouvertures classiques des haut-parleurs. Le futur iPad mini utiliserait un système acoustique inédit basé sur les vibrations du châssis. Au lieu de laisser le son sortir par des grilles, certaines parties de la coque vibreraient directement afin de diffuser l’audio. Cette technologie éliminerait l’un des principaux points d’entrée de l’eau et de la poussière.
L’idée n’est pas totalement nouvelle chez Apple. Dès 2014, l’entreprise avait déposé un brevet décrivant un système de panneaux mécaniques capables de produire du son sans haut-parleurs apparents. Cette solution diffère de celle utilisée sur l’iPhone, où Apple conserve des ouvertures protégées par des joints et des adhésifs spécifiques.
Une certification de résistance à l’eau permettrait également à l’iPad mini de se rapprocher des liseuses comme les Kindle Paperwhite ou Kobo Libra Colour, déjà conçues pour résister à une immersion accidentelle. Pouvoir lire un livre numérique au bord d’une piscine ou dans un bain constitue aujourd’hui l’un des avantages pratiques de ces appareils face à la tablette d’Apple.
Qu'attendre de l'iPad mini 8 ?
La résistance à l’eau ne serait toutefois qu’une des nouveautés prévues cette année. Le nouvel iPad mini adopterait enfin un écran OLED, devenant ainsi la deuxième gamme d’iPad à profiter de cette technologie après les iPad Pro. Les utilisateurs devraient bénéficier de noirs plus profonds, d’un contraste supérieur et d’une consommation énergétique réduite par rapport à la dalle LCD actuelle.
Selon une source coréenne, il s’agirait d’un écran LTPS OLED de 8,4 pouces, limité à 60 Hz, ce qui exclurait la technologie ProMotion. Apple préparerait également un important gain de performances. Des références découvertes dans du code publié par erreur évoquent l’arrivée d’une puce A19 Pro, tandis que d’autres indices relevés dans une version de développement de macOS laissent penser que la tablette pourrait finalement embarquer une A20 Pro, encore jamais annoncée.
Un lancement attendu pour octobre
Les indices se multiplient en faveur d’un lancement à l’automne. En juin, le média coréen ETNews indiquait que Samsung Display avait commencé la production en série des écrans OLED destinés au futur iPad mini.
Apple avait renouvelé la tablette pour la dernière fois en octobre 2024, avec l’arrivée de la puce A17 Pro ainsi que de la compatibilité avec Apple Intelligence et l'Apple Pencil Pro. Depuis les hausses de prix appliquées en juin, l’iPad mini est devenu encore plus cher qu'il ne l'était déjà, et la future version OLED pourrait être commercialisée à un tarif bien supérieur.
Qu’en penser ?
L’écran OLED constituera sans doute l’évolution la plus visible, mais la résistance à l’eau pourrait finalement être la nouveauté la plus pratique au quotidien. Si Apple parvient réellement à proposer le premier iPad certifié contre les infiltrations tout en conservant un design fin, l’iPad mini gagnerait un argument de poids face aux liseuses électroniques et renforcerait encore son positionnement de tablette compacte à emporter partout. La question est désormais de savoir si Apple confirmera toutes ces évolutions lors de son traditionnel rendez-vous de l’automne.