Brydge sort un clavier assorti aux couleurs de l’iPad

UN CLAVIER AUX COULEURS DE L’IPAD

ALUMINIUM, TRACKPAD EN VERRE ET TOUCHES RÉTROÉCLAIRÉES

BEAUCOUP MOINS CHER QUE LE MAGIC KEYBOARD FOLIO

QU’EN PENSER ?



L’idée paraît presque évidente, mais elle est plutôt bien trouvée. Apple met en avant les couleurs de son iPad d’entrée de gamme, tout en ne proposant qu’un clavier blanc pour l’accompagner. Brydge vient donc combler un petit vide. À 159 dollars, le Brydge 11.0 est également sensiblement moins cher que la solution d’Apple, tout en proposant de l’aluminium, un trackpad en verre et des touches rétroéclairées. Il faudra surtout vérifier son poids et la qualité de son trackpad, deux points importants pour transformer réellement un iPad en petite machine de travail.

: argent, bleu, rose et jaune. Apple ne laisse en revanche pas vraiment le choix du côté de son Magic Keyboard Folio, disponible uniquement en blanc.Le clavier adopte une. L’idée est d'obtenir un ensemble plus homogène, plutôt que de donner l’impression d’avoir simplement ajouté un accessoire à l’iPad. Le Brydge 11.0 est(on espère qu'Apple ne changera pas trop les dimensions de la prochaine édition).Brydge ne mise évidemment pas uniquement sur les couleurs. Le constructeur reprend plusieurs éléments qui ont fait le succès de ses précédents claviers, à commencer par une. Et l'effet est plutôt réussi !. Il est accompagné d’un trackpad en verre compatible avec les gestes Multi-Touch d’iPadOS.. Brydge indique toutefois que le clavier se reconnecte automatiquement à la tablette dès son ouverture, afin d’éviter d’avoir à intervenir à chaque utilisation. Cette connexion sans fil implique la présence d’une batterie. L’autonomie annoncée atteint trois mois lorsque le rétro-éclairage est désactivé, contre environ. La recharge s’effectue simplement en USB-C.Le prix constitue enfin un argument intéressant.(aucun tarif en euros n’est encore indiqué dans les éléments communiqués). Le nouveau clavier devrait êtresur le site de Brydge ainsi que sur sa boutique Amazon officielle.