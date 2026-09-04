Brydge sort un clavier assorti aux couleurs de l’iPad
Par Laurence - Publié le
Pourquoi choisir un iPad bleu, rose ou jaune si c’est pour lui ajouter un clavier blanc ? Brydge s’attaque à ce petit problème esthétique avec le Brydge 11.0, un nouveau clavier en aluminium disponible dans les quatre couleurs de l’iPad d’entrée de gamme. Il se veut également nettement moins cher que le Magic Keyboard Folio d’Apple.
L’iPad 11 pouces d’entrée de gamme est actuellement proposé en quatre couleurs : argent, bleu, rose et jaune. Apple ne laisse en revanche pas vraiment le choix du côté de son Magic Keyboard Folio, disponible uniquement en blanc.
Brydge a donc décidé d’aller un peu plus loin avec son nouveau Brydge 11.0. Le clavier adopte une coque en aluminium anodisé proposée dans les quatre mêmes couleurs que la tablette. L’idée est d'obtenir un ensemble plus homogène, plutôt que de donner l’impression d’avoir simplement ajouté un accessoire à l’iPad. Le Brydge 11.0 est compatible avec l’iPad de 10e génération et le plus récent iPad équipé de la puce A16 (on espère qu'Apple ne changera pas trop les dimensions de la prochaine édition).
Brydge ne mise évidemment pas uniquement sur les couleurs. Le constructeur reprend plusieurs éléments qui ont fait le succès de ses précédents claviers, à commencer par une construction entièrement en aluminium qui devrait donner à l’ensemble de petits airs de MacBook. Et l'effet est plutôt réussi ! Le clavier est de taille standard et ses touches rétroéclairées offrent une course de 1,3 mm. Il est accompagné d’un trackpad en verre compatible avec les gestes Multi-Touch d’iPadOS.
L’iPad est maintenu grâce à des aimants et la connexion passe par Bluetooth. Brydge indique toutefois que le clavier se reconnecte automatiquement à la tablette dès son ouverture, afin d’éviter d’avoir à intervenir à chaque utilisation. Cette connexion sans fil implique la présence d’une batterie. L’autonomie annoncée atteint trois mois lorsque le rétro-éclairage est désactivé, contre environ 40 heures avec les touches éclairées. La recharge s’effectue simplement en USB-C.
Le prix constitue enfin un argument intéressant. Le Brydge 11.0 sera vendu 159 dollars, contre 249 dollars pour le Magic Keyboard Folio d’Apple (aucun tarif en euros n’est encore indiqué dans les éléments communiqués). Le nouveau clavier devrait être commercialisé vers la mi-septembre sur le site de Brydge ainsi que sur sa boutique Amazon officielle.
L’idée paraît presque évidente, mais elle est plutôt bien trouvée. Apple met en avant les couleurs de son iPad d’entrée de gamme, tout en ne proposant qu’un clavier blanc pour l’accompagner. Brydge vient donc combler un petit vide. À 159 dollars, le Brydge 11.0 est également sensiblement moins cher que la solution d’Apple, tout en proposant de l’aluminium, un trackpad en verre et des touches rétroéclairées. Il faudra surtout vérifier son poids et la qualité de son trackpad, deux points importants pour transformer réellement un iPad en petite machine de travail.
UN CLAVIER AUX COULEURS DE L’IPAD
L’iPad 11 pouces d’entrée de gamme est actuellement proposé en quatre couleurs : argent, bleu, rose et jaune. Apple ne laisse en revanche pas vraiment le choix du côté de son Magic Keyboard Folio, disponible uniquement en blanc.
Brydge a donc décidé d’aller un peu plus loin avec son nouveau Brydge 11.0. Le clavier adopte une coque en aluminium anodisé proposée dans les quatre mêmes couleurs que la tablette. L’idée est d'obtenir un ensemble plus homogène, plutôt que de donner l’impression d’avoir simplement ajouté un accessoire à l’iPad. Le Brydge 11.0 est compatible avec l’iPad de 10e génération et le plus récent iPad équipé de la puce A16 (on espère qu'Apple ne changera pas trop les dimensions de la prochaine édition).
ALUMINIUM, TRACKPAD EN VERRE ET TOUCHES RÉTROÉCLAIRÉES
Brydge ne mise évidemment pas uniquement sur les couleurs. Le constructeur reprend plusieurs éléments qui ont fait le succès de ses précédents claviers, à commencer par une construction entièrement en aluminium qui devrait donner à l’ensemble de petits airs de MacBook. Et l'effet est plutôt réussi ! Le clavier est de taille standard et ses touches rétroéclairées offrent une course de 1,3 mm. Il est accompagné d’un trackpad en verre compatible avec les gestes Multi-Touch d’iPadOS.
L’iPad est maintenu grâce à des aimants et la connexion passe par Bluetooth. Brydge indique toutefois que le clavier se reconnecte automatiquement à la tablette dès son ouverture, afin d’éviter d’avoir à intervenir à chaque utilisation. Cette connexion sans fil implique la présence d’une batterie. L’autonomie annoncée atteint trois mois lorsque le rétro-éclairage est désactivé, contre environ 40 heures avec les touches éclairées. La recharge s’effectue simplement en USB-C.
BEAUCOUP MOINS CHER QUE LE MAGIC KEYBOARD FOLIO
Le prix constitue enfin un argument intéressant. Le Brydge 11.0 sera vendu 159 dollars, contre 249 dollars pour le Magic Keyboard Folio d’Apple (aucun tarif en euros n’est encore indiqué dans les éléments communiqués). Le nouveau clavier devrait être commercialisé vers la mi-septembre sur le site de Brydge ainsi que sur sa boutique Amazon officielle.
QU’EN PENSER ?
L’idée paraît presque évidente, mais elle est plutôt bien trouvée. Apple met en avant les couleurs de son iPad d’entrée de gamme, tout en ne proposant qu’un clavier blanc pour l’accompagner. Brydge vient donc combler un petit vide. À 159 dollars, le Brydge 11.0 est également sensiblement moins cher que la solution d’Apple, tout en proposant de l’aluminium, un trackpad en verre et des touches rétroéclairées. Il faudra surtout vérifier son poids et la qualité de son trackpad, deux points importants pour transformer réellement un iPad en petite machine de travail.