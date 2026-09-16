Boox annonce trois liseuses, de la tablette couleur au format smartphone
Par Vincent Lautier - Publié le
Boox a présenté la Note Air6 C, la Note Mini C et la Palma 3. Deux tablettes à encre couleur pour lire et annoter, accompagnées d'une liseuse au format smartphone. Les trois passent à Android 16 avec le Google Play Store. Les prix affichés en Europe vont de 339,99 à 579,99 euros.
La plus grande conserve son écran Kaleido 3 de 10,3 pouces et ses 4 096 couleurs, avec 300 pixels par pouce en noir et blanc, contre 150 en couleur. Les petites annotations colorées seront donc moins fines que le texte noir. Boox ajoute un processeur à huit coeurs gravé en 4 nm, épaulé par 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, extensible par microSD jusqu'à 2 To.
Le constructeur promet un gain de vitesse de 40 % face à la Note Air5 C, surtout sur les documents lourds et les changements de page. Le mode Smooth doit réduire les traces laissées par l'image précédente. Le stylet Pen3 est fourni pour annoter ses PDF, et Android permet de conserver ses applications de lecture, une liberté appréciable face à une Kindle Scribe. La boutique européenne affiche le pack standard à 579,99 euros.
Avec ses 8,52 pouces et ses 300 grammes, la Note Mini C réduit l'encombrement sans abandonner l'écran couleur Kaleido 3. Elle reprend une puce à huit coeurs gravée en 4 nm, 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Vous retrouvez les applications Android et l'annotation, dans un appareil de 6 mm d'épaisseur plus facile à tenir d'une main.
Le stylet magnétique InkSight est inclus, alors que la batterie descend à 3 150 mAh, contre 3 700 mAh sur la Note Air6 C. Le prix, lui, ne baisse pas : la boutique européenne indique également 579,99 euros. Ce modèle est annoncé prochainement, sans date précise de commercialisation pour la France.
La Palma 3 choisit un écran monochrome de 6,13 pouces à 300 pixels par pouce. Son cadre passe à l'aluminium et son stockage atteint 128 Go, avec une batterie de 3 950 mAh. La caméra arrière de 16 mégapixels sert à numériser des documents. Elle accepte aussi le stylet InkSense Plus, vendu séparément, pour prendre quelques notes.
Son prix européen affiché est de 339,99 euros, avec une disponibilité annoncée prochainement, là encore sans date précise. Pour les trois modèles, la boutique prévient que les taxes et frais de livraison peuvent modifier le montant au paiement. Les tarifs affichés ne garantissent donc pas le total d'une commande française.
On apprécie le choix de formats et l'accès aux applications, plus ouvert que chez Amazon par exemple. La Mini C permet surtout de voyager plus léger. Pour la Palma 3, il faudra quand même résister à la tentation de réinstaller toutes les applications dont on voulait s'éloigner, mais j'adore ce format.
La Note Air6 C pour les documents
La plus grande conserve son écran Kaleido 3 de 10,3 pouces et ses 4 096 couleurs, avec 300 pixels par pouce en noir et blanc, contre 150 en couleur. Les petites annotations colorées seront donc moins fines que le texte noir. Boox ajoute un processeur à huit coeurs gravé en 4 nm, épaulé par 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, extensible par microSD jusqu'à 2 To.
Le constructeur promet un gain de vitesse de 40 % face à la Note Air5 C, surtout sur les documents lourds et les changements de page. Le mode Smooth doit réduire les traces laissées par l'image précédente. Le stylet Pen3 est fourni pour annoter ses PDF, et Android permet de conserver ses applications de lecture, une liberté appréciable face à une Kindle Scribe. La boutique européenne affiche le pack standard à 579,99 euros.
Une Note Mini C plus légère
Avec ses 8,52 pouces et ses 300 grammes, la Note Mini C réduit l'encombrement sans abandonner l'écran couleur Kaleido 3. Elle reprend une puce à huit coeurs gravée en 4 nm, 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Vous retrouvez les applications Android et l'annotation, dans un appareil de 6 mm d'épaisseur plus facile à tenir d'une main.
Le stylet magnétique InkSight est inclus, alors que la batterie descend à 3 150 mAh, contre 3 700 mAh sur la Note Air6 C. Le prix, lui, ne baisse pas : la boutique européenne indique également 579,99 euros. Ce modèle est annoncé prochainement, sans date précise de commercialisation pour la France.
La Palma 3 tient dans la main
La Palma 3 choisit un écran monochrome de 6,13 pouces à 300 pixels par pouce. Son cadre passe à l'aluminium et son stockage atteint 128 Go, avec une batterie de 3 950 mAh. La caméra arrière de 16 mégapixels sert à numériser des documents. Elle accepte aussi le stylet InkSense Plus, vendu séparément, pour prendre quelques notes.
Son prix européen affiché est de 339,99 euros, avec une disponibilité annoncée prochainement, là encore sans date précise. Pour les trois modèles, la boutique prévient que les taxes et frais de livraison peuvent modifier le montant au paiement. Les tarifs affichés ne garantissent donc pas le total d'une commande française.
On en dit quoi ?
On apprécie le choix de formats et l'accès aux applications, plus ouvert que chez Amazon par exemple. La Mini C permet surtout de voyager plus léger. Pour la Palma 3, il faudra quand même résister à la tentation de réinstaller toutes les applications dont on voulait s'éloigner, mais j'adore ce format.