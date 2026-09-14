iPhone Duo ou iPad mini ? Craig Federighi répond !
Par Laurence - Publié le
Avec son grand écran pliable, l’iPhone Duo vient forcément empiéter sur le terrain de l’iPad, et plus particulièrement de l’iPad mini. Après John Ternus et Joz, c'est au tour de Craig Federighi de défendre le dernier né d'Apple ! Et de reconnaître que le nouveau smartphone pourrait tout simplement remplacer la petite tablette chez certains utilisateurs.
L’arrivée de l’iPhone Duo pose une question assez évidente. On s'était d'ailleurs penché sur le sujet il y a quelques jours : avec un smartphone capable de se transformer en petite tablette une fois ouvert, reste-t-il encore une place pour l’iPad mini ?
Craig Federighi, vice-président senior en charge de l’ingénierie logicielle chez Apple, a abordé le sujet lors d’un entretien avec MKBHD. Pour lui, les utilisateurs devraient naturellement trouver un équilibre entre les différents appareils, comme cela s’est déjà produit entre le Mac et l’iPad.
Les deux gammes peuvent parfois permettre d’effectuer les mêmes tâches, sans pour autant répondre exactement aux mêmes usages. Apple s’attend donc à voir apparaître le même phénomène entre l’iPhone Duo et l’iPad.
Craig Federighi reconnaît néanmoins que la situation est un peu différente avec l’iPad mini. Après avoir utilisé l’iPhone Duo pendant plusieurs mois, il explique avoir pris l’habitude d’ouvrir son smartphone lorsqu’il souhaite approfondir la lecture d’un contenu commencé sur le petit écran.
L’utilisation en mode portrait serait notamment particulièrement adaptée à la lecture et permettrait de parcourir confortablement des contenus sans avoir à changer d’appareil. Et sur ce point, Hair Force One se montre assez clair : pour une personne qui utilisait jusqu’ici un iPad mini, l’iPhone Duo pourrait occuper cette place.
Au moins on connaît la position d'Apple, qui reconnaît une cannibalisation possible entre ses deux appareils. Avec son format compact lorsqu’il est fermé et son grand écran lorsqu’il est déplié, l’iPhone Duo reprend en effet une partie des avantages qui faisaient jusqu’ici l’intérêt de l’iPad mini.
En tant que patron du Software Engineering, Craig Federighi insiste également sur le travail réalisé par Apple pour adapter iOS à ce nouveau format. Il en profite d’ailleurs pour glisser une petite pique à la concurrence. Selon lui, certains appareils pliables se contentent essentiellement d’étirer une interface existante ou, à l’inverse, de la faire entrer dans un nouveau format.
Apple aurait choisi une approche différente en repensant dès le départ l’expérience logicielle de l’iPhone Duo pour ses deux configurations. L’intérêt d’un smartphone pliable ne repose pas uniquement sur la possibilité d’obtenir un écran plus grand, mais également sur la manière dont les applications et l’interface exploitent cet espace supplémentaire.
Les propos de Craig Federighi confirment finalement ce qui semblait plutôt évident dès la présentation de l’iPhone Duo : avec son écran de 7,6 pouces une fois déplié et sa compatibilité avec l'Apple Pencil, son format vient directement empiéter sur le terrain de l’iPad mini. Apple elle-même avait d’ailleurs montré son pliable comme une sorte de petit iPad capable de tenir dans une poche.
Pour juste consulter des sites, lire, regarder une vidéo ou simplement profiter ponctuellement d’un écran plus confortable, le Duo peut effectivement éviter de transporter un deuxième appareil. Et pour ceux qui possèdent aujourd’hui à la fois un iPhone et un iPad mini, réunir une partie de ces usages dans un seul produit pourrait être séduisant en théorie (mais je maintiens que les usages restent différents).
Mais, l’iPad mini conserve encore plusieurs avantages de taille : un écran plus confortable disponible en permanence, un véritable environnement iPadOS, davantage d'applications et surtout une expérience au stylet nettement plus aboutie (avec l'Apple Pencil Pro). L’Apple Pencil USB-C ne gère notamment pas la pression et n’offre pas les fonctions avancées du Pencil Pro. Et enfin la question du prix puisque l'iPad mini —certes cher— n'est qu'à 560 euros contre... 2339 euros pour le Duo...
UN IPHONE… OU PRESQUE UN IPAD ?
L’arrivée de l’iPhone Duo pose une question assez évidente. On s'était d'ailleurs penché sur le sujet il y a quelques jours : avec un smartphone capable de se transformer en petite tablette une fois ouvert, reste-t-il encore une place pour l’iPad mini ?
Craig Federighi, vice-président senior en charge de l’ingénierie logicielle chez Apple, a abordé le sujet lors d’un entretien avec MKBHD. Pour lui, les utilisateurs devraient naturellement trouver un équilibre entre les différents appareils, comme cela s’est déjà produit entre le Mac et l’iPad.
Les deux gammes peuvent parfois permettre d’effectuer les mêmes tâches, sans pour autant répondre exactement aux mêmes usages. Apple s’attend donc à voir apparaître le même phénomène entre l’iPhone Duo et l’iPad.
L’IPAD MINI DIRECTEMENT CONCERNÉ
Craig Federighi reconnaît néanmoins que la situation est un peu différente avec l’iPad mini. Après avoir utilisé l’iPhone Duo pendant plusieurs mois, il explique avoir pris l’habitude d’ouvrir son smartphone lorsqu’il souhaite approfondir la lecture d’un contenu commencé sur le petit écran.
L’utilisation en mode portrait serait notamment particulièrement adaptée à la lecture et permettrait de parcourir confortablement des contenus sans avoir à changer d’appareil. Et sur ce point, Hair Force One se montre assez clair : pour une personne qui utilisait jusqu’ici un iPad mini, l’iPhone Duo pourrait occuper cette place.
Au moins on connaît la position d'Apple, qui reconnaît une cannibalisation possible entre ses deux appareils. Avec son format compact lorsqu’il est fermé et son grand écran lorsqu’il est déplié, l’iPhone Duo reprend en effet une partie des avantages qui faisaient jusqu’ici l’intérêt de l’iPad mini.
IOS PENSÉ POUR LE DOUBLE ÉCRAN
En tant que patron du Software Engineering, Craig Federighi insiste également sur le travail réalisé par Apple pour adapter iOS à ce nouveau format. Il en profite d’ailleurs pour glisser une petite pique à la concurrence. Selon lui, certains appareils pliables se contentent essentiellement d’étirer une interface existante ou, à l’inverse, de la faire entrer dans un nouveau format.
Apple aurait choisi une approche différente en repensant dès le départ l’expérience logicielle de l’iPhone Duo pour ses deux configurations. L’intérêt d’un smartphone pliable ne repose pas uniquement sur la possibilité d’obtenir un écran plus grand, mais également sur la manière dont les applications et l’interface exploitent cet espace supplémentaire.
L'iPhone Duo et l'Apple Pencil USB-C ont-ils tué l'iPad mini ? (ou pas...)
QU’EN PENSER ?
Les propos de Craig Federighi confirment finalement ce qui semblait plutôt évident dès la présentation de l’iPhone Duo : avec son écran de 7,6 pouces une fois déplié et sa compatibilité avec l'Apple Pencil, son format vient directement empiéter sur le terrain de l’iPad mini. Apple elle-même avait d’ailleurs montré son pliable comme une sorte de petit iPad capable de tenir dans une poche.
Pour juste consulter des sites, lire, regarder une vidéo ou simplement profiter ponctuellement d’un écran plus confortable, le Duo peut effectivement éviter de transporter un deuxième appareil. Et pour ceux qui possèdent aujourd’hui à la fois un iPhone et un iPad mini, réunir une partie de ces usages dans un seul produit pourrait être séduisant en théorie (mais je maintiens que les usages restent différents).
Mais, l’iPad mini conserve encore plusieurs avantages de taille : un écran plus confortable disponible en permanence, un véritable environnement iPadOS, davantage d'applications et surtout une expérience au stylet nettement plus aboutie (avec l'Apple Pencil Pro). L’Apple Pencil USB-C ne gère notamment pas la pression et n’offre pas les fonctions avancées du Pencil Pro. Et enfin la question du prix puisque l'iPad mini —certes cher— n'est qu'à 560 euros contre... 2339 euros pour le Duo...