iPhone Duo ou iPad mini ? Craig Federighi répond !

QU’EN PENSER ?



Les propos de Craig Federighi confirment finalement ce qui semblait plutôt évident dès la présentation de l’iPhone Duo : avec son écran de 7,6 pouces une fois déplié et sa compatibilité avec l'Apple Pencil, son format vient directement empiéter sur le terrain de l’iPad mini. Apple elle-même avait d’ailleurs montré son pliable comme une sorte de petit iPad capable de tenir dans une poche.



Pour juste consulter des sites, lire, regarder une vidéo ou simplement profiter ponctuellement d’un écran plus confortable, le Duo peut effectivement éviter de transporter un deuxième appareil. Et pour ceux qui possèdent aujourd’hui à la fois un iPhone et un iPad mini, réunir une partie de ces usages dans un seul produit pourrait être séduisant en théorie (mais je maintiens que les usages restent différents).



Mais, l’iPad mini conserve encore plusieurs avantages de taille : un écran plus confortable disponible en permanence, un véritable environnement iPadOS, davantage d'applications et surtout une expérience au stylet nettement plus aboutie (avec l'Apple Pencil Pro). L’Apple Pencil USB-C ne gère notamment pas la pression et n’offre pas les fonctions avancées du Pencil Pro. Et enfin la question du prix puisque l'iPad mini —certes cher— n'est qu'à 560 euros contre... 2339 euros pour le Duo...