Kindle : Amazon refond toute la gamme avec plus de finesse et de l'alu

On en dit quoi ?



Cette fournée est sans doute la plus réussie qu'Amazon ait sortie depuis le Kindle Oasis, et le dos en aluminium à 40 euros de plus risque de faire craquer pas mal de monde, pour un objet qu'on garde des années en main. Par contre, la hausse généralisée est moins agréable. Mais bon une liseuse n'a pas besoin de la moindre puissance supplémentaire d'une année sur l'autre. À 330 euros, le Colorsoft Signature Edition s'approche carrément du prix d'une tablette. Mais bon, pour les amoureux de lecture sur liseuse, ça se considère toujours !