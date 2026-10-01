Kindle : Amazon refond toute la gamme avec plus de finesse et de l'alu
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon renouvelle d'un seul coup toute sa famille de liseuses. Kindle, Paperwhite et Colorsoft passent à l'écran affleurant, gagnent des coloris inédits dont un violet baptisé Ube, et certains modèles héritent d'un dos en aluminium jamais vu sur la gamme. Les précommandes ouvrent aujourd'hui à partir de 154,99 euros, avec des hausses de 30 à 60 euros selon les modèles.
La grande affaire de cette génération, c'est la façade. Toutes les liseuses adoptent un écran qui vient affleurer le verre, sans la moindre bordure en relief, et le petit Kindle de 6 pouces en profite pour fondre : 6,8 mm d'épaisseur et 140 grammes sur la balance, ce qui en fait le plus compact jamais produit par Amazon. La marque annonce aussi une ouverture des livres 30 % plus rapide que sur la génération précédente, toujours 16 Go de stockage et jusqu'à six semaines d'autonomie, le tout facturé 154,99 euros en Graphite ou dans ce fameux violet Ube.
Un écran affleurant sur un objet qu'on tient à pleine main, ça pose quand même la question des touches accidentelles. Amazon y a pensé : la dalle repère l'endroit où votre pouce se pose et crée une zone morte à cet endroit précis, qui ignore les contacts. Kevin Keith, le responsable des appareils du groupe, assure que ça fonctionne quelle que soit la prise en main. Sur le papier, c'est réglé, à vérifier en conditions réelles.
Le petit Kindle a aussi droit, pour la première fois, à une version en aluminium : même format de poche, un dos métallique, 32 Go de stockage et deux coloris Bleu Alpin et Vert d'eau, pour 194,99 euros. Jusqu'ici, ce genre de finition était réservé aux modèles haut de gamme comme le regretté Oasis. Le Paperwhite suit le même régime, plus fin et plus léger que son prédécesseur, toujours étanche, avec un éclairage chaud ajustable et une autonomie qui grimpe cette fois à douze semaines sur une seule charge, pour 209,99 euros en 16 Go. La Signature Edition à 259,99 euros ajoute le dos en aluminium, 32 Go, un éclairage à réglage automatique, une recharge par station d'accueil et le changement de page en tapotant deux fois sur la coque. Le Colorsoft, seul modèle couleur de la famille, garde son rendu proche du papier, agréable pour feuilleter une bande dessinée ou un guide de voyage, pour 299,99 euros. Sa Signature Edition grimpe à 329,99 euros, dans un coloris Figue plutôt élégant.
Le Kindle de base était vendu 109,99 euros jusqu'ici, il réclame maintenant 45 euros de plus. Le Paperwhite passe de 169,99 à 209,99 euros, sa Signature Edition prend 60 euros d'un coup, et le Colorsoft 16 Go, lancé à 269,99 euros l'an dernier, repart à 299,99 euros. Amazon en profite pour lancer de nouveaux accessoires, dont une télécommande Bluetooth baptisée Kindle Click à 34,99 euros pour tourner les pages à distance, compatible avec tous les modèles sortis depuis 2024, une station de recharge à 54,99 euros, des étuis en tissu ou en cuir à partir de 44,99 euros et même une housse à boutons physiques facturée quand même 79,99 euros, réservée aux Signature Edition. Les Paperwhite et Colorsoft, eux, ne seront livrés que fin octobre, en France comme dans dix-huit autres pays.
Cette fournée est sans doute la plus réussie qu'Amazon ait sortie depuis le Kindle Oasis, et le dos en aluminium à 40 euros de plus risque de faire craquer pas mal de monde, pour un objet qu'on garde des années en main. Par contre, la hausse généralisée est moins agréable. Mais bon une liseuse n'a pas besoin de la moindre puissance supplémentaire d'une année sur l'autre. À 330 euros, le Colorsoft Signature Edition s'approche carrément du prix d'une tablette. Mais bon, pour les amoureux de lecture sur liseuse, ça se considère toujours !
Fini les bordures
La grande affaire de cette génération, c'est la façade. Toutes les liseuses adoptent un écran qui vient affleurer le verre, sans la moindre bordure en relief, et le petit Kindle de 6 pouces en profite pour fondre : 6,8 mm d'épaisseur et 140 grammes sur la balance, ce qui en fait le plus compact jamais produit par Amazon. La marque annonce aussi une ouverture des livres 30 % plus rapide que sur la génération précédente, toujours 16 Go de stockage et jusqu'à six semaines d'autonomie, le tout facturé 154,99 euros en Graphite ou dans ce fameux violet Ube.
Un écran affleurant sur un objet qu'on tient à pleine main, ça pose quand même la question des touches accidentelles. Amazon y a pensé : la dalle repère l'endroit où votre pouce se pose et crée une zone morte à cet endroit précis, qui ignore les contacts. Kevin Keith, le responsable des appareils du groupe, assure que ça fonctionne quelle que soit la prise en main. Sur le papier, c'est réglé, à vérifier en conditions réelles.
L'aluminium arrive
Le petit Kindle a aussi droit, pour la première fois, à une version en aluminium : même format de poche, un dos métallique, 32 Go de stockage et deux coloris Bleu Alpin et Vert d'eau, pour 194,99 euros. Jusqu'ici, ce genre de finition était réservé aux modèles haut de gamme comme le regretté Oasis. Le Paperwhite suit le même régime, plus fin et plus léger que son prédécesseur, toujours étanche, avec un éclairage chaud ajustable et une autonomie qui grimpe cette fois à douze semaines sur une seule charge, pour 209,99 euros en 16 Go. La Signature Edition à 259,99 euros ajoute le dos en aluminium, 32 Go, un éclairage à réglage automatique, une recharge par station d'accueil et le changement de page en tapotant deux fois sur la coque. Le Colorsoft, seul modèle couleur de la famille, garde son rendu proche du papier, agréable pour feuilleter une bande dessinée ou un guide de voyage, pour 299,99 euros. Sa Signature Edition grimpe à 329,99 euros, dans un coloris Figue plutôt élégant.
La facture grimpe
Le Kindle de base était vendu 109,99 euros jusqu'ici, il réclame maintenant 45 euros de plus. Le Paperwhite passe de 169,99 à 209,99 euros, sa Signature Edition prend 60 euros d'un coup, et le Colorsoft 16 Go, lancé à 269,99 euros l'an dernier, repart à 299,99 euros. Amazon en profite pour lancer de nouveaux accessoires, dont une télécommande Bluetooth baptisée Kindle Click à 34,99 euros pour tourner les pages à distance, compatible avec tous les modèles sortis depuis 2024, une station de recharge à 54,99 euros, des étuis en tissu ou en cuir à partir de 44,99 euros et même une housse à boutons physiques facturée quand même 79,99 euros, réservée aux Signature Edition. Les Paperwhite et Colorsoft, eux, ne seront livrés que fin octobre, en France comme dans dix-huit autres pays.
On en dit quoi ?
Cette fournée est sans doute la plus réussie qu'Amazon ait sortie depuis le Kindle Oasis, et le dos en aluminium à 40 euros de plus risque de faire craquer pas mal de monde, pour un objet qu'on garde des années en main. Par contre, la hausse généralisée est moins agréable. Mais bon une liseuse n'a pas besoin de la moindre puissance supplémentaire d'une année sur l'autre. À 330 euros, le Colorsoft Signature Edition s'approche carrément du prix d'une tablette. Mais bon, pour les amoureux de lecture sur liseuse, ça se considère toujours !