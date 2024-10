Adieu la Kindle Oasis (snif)

Petit ange parti trop tôt

Le Kindle Oasis disparaît des rayons

Un modèle luxueux mais coûteux

Une transition vers le tout tactile

Kobo Libra Color

Toute la nouvelle gamme

L’avenir de la gamme Kindle

Amazon a donc totalement retiré la Kindle Oasis de son tableau comparatif et il n’est plus disponible à l’achat sur son site web. Hier encore, alors que j’écrivais l’article sur les nouvelles Kindle , je me faisais la remarque que rien n’avait été annoncé au sujet de ce modèle-là en particulier, et il y avait encore du stock.Lancé en 2016 et mis à jour pour la dernière fois en 2019, la Kindle Oasis était reconnu pour son design asymétrique et ses boutons physiques pour tourner les pages. Cette décision marque la fin d’une ère pour les utilisateurs qui appréciaient ce type de fonctionnalité., les utilisateurs préférant désormais l’interface tactile sur les autres modèles Kindle Étant un, autant vous dire que je suis dévasté, mais ce sera l’occasion de tester les nouveaux modèles.Considéré comme une liseuse de luxe, la Kindle Oasis offrait une expérience premium grâce à son écran de 7 pouces et à sa technologie d’éclairage ajustable., même si son prix plus élevé pouvait freiner certains acheteurs. Les boutons physiques, qui ajoutaient un certain volume à l’appareil, restaient tout de même un point fort pour de nombreux utilisateurs. Après plusieurs années sans mise à jour majeure, l’Oasis est visiblement devenu un produit de niche.La décision d’Amazon de ne plus produire d’appareils avec des boutons physiques montre l’évolution des préférences des utilisateurs. Désormais, toute la gamme Kindle est axée sur une interface tactile, et. Les utilisateurs qui souhaitent conserver des boutons pour tourner les pages devront se tourner vers des alternatives comme, une liseuse concurrente qui continue de proposer cette option.Bien que le Kindle Oasis soit retiré,. Vous avez pu le constater pas plus tard qu’hier avec plusieurs nouveaux modèles, dont le, la première liseuse Kindle avec un écran couleur, ainsi qu’une mise à jour du. Lea également bénéficié d’une mise à jour.