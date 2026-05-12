La nouvelle Kindle Scribe couleur arrive en France
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon dévoile sa nouvelle Kindle Scribe entièrement repensée pour la France, avec un design plus fin, plus léger et plus rapide, et surtout la toute première version en couleur baptisée Colorsoft. Trois modèles sont en précommande dès aujourd'hui à partir de 449,99 €, avec des expéditions qui démarrent le 10 juin. Cette gamme intègre aussi un carnet de notes alimenté par l'IA.
La nouvelle Kindle Scribe affiche une épaisseur de seulement 5,4 mm et un poids de 400 g, ce qui en fait l'une des liseuses-carnets les plus légères du marché. L'écran antireflet passe à 11 pouces, il est donc plus grand que sur la génération précédente, et Amazon promet 40 % de rapidité en plus pour l'écriture et le changement de page. La gamme bénéficie aussi de deux fois plus de LED pour un éclairage uniforme, d'un verre texturé qui donne une sensation naturelle du stylet et d'une parallaxe quasi nulle. Côté processeur, on a une nouvelle puce quad-core associée à une technologie d'affichage Oxide.
C'est la grande nouvelle de cette annonce. La Kindle Scribe Colorsoft, jusqu'ici réservée aux États-Unis, débarque officiellement en France. Elle reprend le nouveau design mais ajoute une couche couleur basée sur la technologie Colorsoft maison et un nouveau moteur de rendu. Les couleurs sont volontairement douces plutôt que saturées, pour rester agréables pour les yeux sur de longues sessions. L'autonomie tient toujours plusieurs semaines, et l'appareil ne tolère toujours ni applications tierces ni notifications, comme toute Kindle qui se respecte.
C'est l'autre gros chantier de cette mise à jour. Le nouvel écran d'accueil propose un module Notes Rapides pour capturer une idée à la volée. La recherche dans vos carnets passe en mode IA avec des résumés et la possibilité de poser des questions en langage naturel sur vos notes. Côté import et export, vous récupérez vos fichiers depuis Google Drive et OneDrive, et vous pouvez envoyer vos notes vers OneNote. La palette s'enrichit avec 10 couleurs de stylo, 5 couleurs de surligneur, un outil d'ombrage pour les artistes, et un espace de travail unique pour ranger livres, documents et carnets dans un seul dossier. Le stylet premium est toujours fourni dans la boîte, magnétique et sans batterie à recharger.
C'est quand une très bonne nouvelle de voir Amazon proposer enfin la Kindle Scribe Colorsoft en France. Le nouveau design plus fin et plus rapide est appréciable, et l'intégration Google Drive, OneDrive et OneNote rend l'appareil bien plus utile pour vraiment travailler avec. Par contre, 649,99 € pour la Colorsoft 32 Go et 699,99 € pour la 64 Go, c'est cher quand on compare aux tablettes Android d'entrée de gamme ou à un iPad de base. La cible reste donc plutôt les amateurs de papier numérique qui veulent vraiment de la couleur sur l'encre électronique. Je ne vous cache pas que j'ai quand même très hâte de la tester !
Un design plus fin, plus rapide, et un écran plus grand
La nouvelle Kindle Scribe affiche une épaisseur de seulement 5,4 mm et un poids de 400 g, ce qui en fait l'une des liseuses-carnets les plus légères du marché. L'écran antireflet passe à 11 pouces, il est donc plus grand que sur la génération précédente, et Amazon promet 40 % de rapidité en plus pour l'écriture et le changement de page. La gamme bénéficie aussi de deux fois plus de LED pour un éclairage uniforme, d'un verre texturé qui donne une sensation naturelle du stylet et d'une parallaxe quasi nulle. Côté processeur, on a une nouvelle puce quad-core associée à une technologie d'affichage Oxide.
La première Kindle Scribe en couleur arrive enfin chez nous
C'est la grande nouvelle de cette annonce. La Kindle Scribe Colorsoft, jusqu'ici réservée aux États-Unis, débarque officiellement en France. Elle reprend le nouveau design mais ajoute une couche couleur basée sur la technologie Colorsoft maison et un nouveau moteur de rendu. Les couleurs sont volontairement douces plutôt que saturées, pour rester agréables pour les yeux sur de longues sessions. L'autonomie tient toujours plusieurs semaines, et l'appareil ne tolère toujours ni applications tierces ni notifications, comme toute Kindle qui se respecte.
Un carnet de notes boosté à l'IA
C'est l'autre gros chantier de cette mise à jour. Le nouvel écran d'accueil propose un module Notes Rapides pour capturer une idée à la volée. La recherche dans vos carnets passe en mode IA avec des résumés et la possibilité de poser des questions en langage naturel sur vos notes. Côté import et export, vous récupérez vos fichiers depuis Google Drive et OneDrive, et vous pouvez envoyer vos notes vers OneNote. La palette s'enrichit avec 10 couleurs de stylo, 5 couleurs de surligneur, un outil d'ombrage pour les artistes, et un espace de travail unique pour ranger livres, documents et carnets dans un seul dossier. Le stylet premium est toujours fourni dans la boîte, magnétique et sans batterie à recharger.
On en dit quoi ?
C'est quand une très bonne nouvelle de voir Amazon proposer enfin la Kindle Scribe Colorsoft en France. Le nouveau design plus fin et plus rapide est appréciable, et l'intégration Google Drive, OneDrive et OneNote rend l'appareil bien plus utile pour vraiment travailler avec. Par contre, 649,99 € pour la Colorsoft 32 Go et 699,99 € pour la 64 Go, c'est cher quand on compare aux tablettes Android d'entrée de gamme ou à un iPad de base. La cible reste donc plutôt les amateurs de papier numérique qui veulent vraiment de la couleur sur l'encre électronique. Je ne vous cache pas que j'ai quand même très hâte de la tester !