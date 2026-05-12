La nouvelle Kindle Scribe couleur arrive en France

On en dit quoi ?



C'est quand une très bonne nouvelle de voir Amazon proposer enfin la Kindle Scribe Colorsoft en France. Le nouveau design plus fin et plus rapide est appréciable, et l'intégration Google Drive, OneDrive et OneNote rend l'appareil bien plus utile pour vraiment travailler avec. Par contre, 649,99 € pour la Colorsoft 32 Go et 699,99 € pour la 64 Go, c'est cher quand on compare aux tablettes Android d'entrée de gamme ou à un iPad de base. La cible reste donc plutôt les amateurs de papier numérique qui veulent vraiment de la couleur sur l'encre électronique. Je ne vous cache pas que j'ai quand même très hâte de la tester !