Cartographie et haute-montagne : Whympr rachète iPhiGéNie !

Nous avons le plaisir de vous annoncer que suite à notre levée de fonds réussie, nous avons acquis la société iPhiGéNie.



Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, iPhiGéNie est la doyenne des applications cartographiques en France et partenaire officiel d'IGN (Institut Géographique National). Ses capacités techniques sont très importantes mais le design et l'intuitivité sont des axes d'amélioration.



Nous allons garder les deux applications indépendantes et mettrons en place des liens intelligents au fur et à mesure de nos développements.



En attendant ces prochaines étapes, n'hésitez pas à tester l'application et nous dire comment vous l'amélioreriez.

