Pour Apple, le sideloading et les magasins tiers d'apps ne doivent pas passer !

Le Sideloading permettrait aux personnes mal attentionnées d'échapper aux protections de la vie privée et de la sécurité mises en place par Apple, et ce, en distribuant des applications en dehors de contrôles stricts. Cette loi permettrait aux logiciels malveillants, aux escroqueries et à l'exploitation des données de proliférer.

Ces derniers temps, la position de l’ App Store est de plus en plus contestée, les critiques s’étant particulièrement enflées depuis le procès contre Epic Games.De son côté,. Ainsi Tim Powderly (au sein de Cupertino ) a écrit aux membres du comité, leur demandant de le. Pour cela, il avance toujours les, que Tim Cook et les autres cadres dirigeants ont soulevé à maintes reprises., la firme californienne se ditpar la forme actuelle du projet, qui offrirait -apparemment- desRappelons que ce texte est loin d'être insignifiant et pourrait avoir des. S'il était adopté, il pourrait inspirer d'autres pays et changer le fonctionnement de l' App Store (ou du Google PlayStore également). Présenté cet été, ce projet se veut intrinsèquement conçu pour empêcher les plates-formes dominantesen favorisant leurs propres produits et services par rapport à ceux de leurs concurrents.