Qu'il est mignon ce support MagSafe au design de Game Boy Advance SP !

Un chargeur aux formes de GameBoy Advance SP

Il faut placer votre propre chargeur MagSafe Apple dans le support !

Attention, chargeur MagSafe nécessaire !

Est-il temps de remettre une Game Boy Advance SP sur votre bureau ?Pour rappel, la Game Boy Advance SP (pour Spécial Edition) a été lancée en mars 2003 reprenant le hardware de la Game Boy Advance et offrait un design à clapet avec un écran rétroéclairé couleur en 240 x 160 pixels, et surtout une batterie rechargeable offrant une autonomie atteignant 18 heures (sans rétroéclairage)Attention toutefois, si l'Elago MS W5 dispose bien d'une partie pour ranger soigneusement le câble,Une fois cela fait, vous disposerez d'un chargeur sans fil rechargeant les iPhone compatibles (à partir de l'iPhone 12) en sans fil à 15W au design parfait pour les aficionados d'Apple et de Nintendo. Le tout avec une inclinaison de 30° permettant également de profiter dans les meilleures conditions du mode en veille d'iOS 17 , et le chargeur MagSafe Apple nécessaire est quant à lui proposé actuellement en promotion à 37 euros au lieu de 49 euros.