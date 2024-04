Des iPhone 16 Pro et Pro Max encore plus grands [Photos]

Un iPhone plus grand

Après Ming-Chi Kuo et Ross Young, c'est au tour deet de poster une photo supposée de la famille des iPhone 16 !. De gauche à droite, on trouve donc l'iPhone 16 Pro Max (6,9"), iPhone 16 Pro (6,3"), iPhone 16 (6,1") et iPhone 16 Plus (6,7").. Si les photos s'avèrent exactes, on remarque que le supposé iPhone 16 Pro (en noir) dépasse légèrement l'iPhone 16 (en rose), comme c'était déjà le cas en 2023 pour la gamme iPhone 15.Pour rappel,. La taille de 6,1 pouces est un peu plus ancienne : on la retrouve depuis l'iPhone 12 12 Pro, mais elle a été utilisé pour la première fois avec l'iPhone XR en 2018. La taille Pro Max de 6,7 pouces plus grande a été introduite avec l'iPhone 12 et a été adoptée par les modèles Plus avec leur introduction dans la gamme iPhone 14.