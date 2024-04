Avez-vous été déconnecté de votre compte Apple sans raison ?

Des déconnexions intempestives sur les comptes Apple ID

Avez-vous rencontré le problème ?

De nombreux témoignages. La déconnexion touche l'ensemble de la gamme et les utilisateurs ne sont alors plus connectés sur tous leurs appareils, iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou encore HomePod.La page officielle indiquant l'état des services d'Apple, et qui ne semblent pas être à l'origine de ce phénomène.S'agit-il d'une simple erreur humaine, d'un bug sur les serveurs de Cupertino, d'une attaque menée par des esprits malveillants ?Apple n'a pas encore communiqué officiellement sur le sujet, mais, comme la nécessité de générer à nouveau un mot de passe spécifique pour une App ou un service lié à votre compte Apple , ou encore si vous avez activé la nouvelle foncion Protection en cas de vol de l'appareil , qui implique un délai avant de pouvoir à nouveau s'authentifier.N'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires et le sondage ci-dessouset de savoir s'il touche également d'autres contrées en sus des US, d'où proviennent la majorité des témoignages.