Perte massive d'abonnés, vie privée sous iOS 15 : Facebook chute en Bourse

Nous pensons que ces restrictions d'Apple sont conçues de manière à distinguer les navigateurs des traqueurs dont Apple a besoin pour les applications. Et donc ce que cela signifie, c'est que la publicité ciblée pourrait avoir accès à beaucoup plus de données tierces à des fins de mesure et d'optimisation pour les plateformes publicitaires basées sur des applications comme la nôtre.

Si Apple ou Google ont affiché de splendides résultats, la vie n'est pas vraiment rose pour tout le monde.. Pour la première fois depuis sa création, le réseau perd des utilisateurs. Ce sont en effet u, qui monte à 2,8 milliards avec WhatsApp Messenger Messenger et Instagram Côté chiffres,et, bien que plus élevés que prévu, le bénéfice par action était lui inférieur aux attentes des analystes. Et l'avenir semble morose, le groupe a d'ores et déjà averti ses investisseurs : ses revenus pour le premier trimestre de 2022 devraient se situer entre 27 à 29 milliards de dollars (soit une croissance inférieure à 11%).Et: la plateforme subit le contrecoup des. Et cela ne s'arrêterait pas là, l'anti-tracking d' iOS coûterait 10 milliards à la firme en 2022. Résultat, depuis lundi, l'action du groupe dégringole à Wall Street., estimant que Cupertino joue de ses restrictions pour bloquer les autres (et non elle).. Il insiste également sur le développement de son Metaverse même s'il continue de perdre de l'argent sur ce segment. La division Reality Labs, responsable du casque de réalité virtuelle Meta Quest, a en effet laissé plus de 10 milliards de dollars en 2021.