Warcraft débarquera sur iPhone en 2022 !

Blizzard prévoit de nouveaux contenus pour la franchise Warcraft en 2022, y compris [...] mettre le tout nouveau contenu Warcraft mobile entre les mains des joueurs pour la première fois.

via un simple communiqué de presse -sans doute suite au rachat par Microsoft de la société mère- et en a profité pour lâcher une petite bombe :. Peu de détails donc, mais une date de sortir assez rapide au regard des habitudes du studio. En effet,Sous quelle forme sera le jeu ? Mystère, car Blizzard nous a habitués à des titres de la franchise WarCraft plutôt avancés :(Je dirais pas non à un petit WarCraft 3 ou un WoW mobile... mais la jouabilité d'un RTS semble complexe sur de petits écrans...)