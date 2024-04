Cybersécurité, menace sur l’iPhone & le Mac !⎜ORLM-511

Mais, peut-on encore affirmer aujourd’hui qu’iOS et MacOS sont plus sûrs qu’Android et Windows ? L’affaire Pegasus a prouvé que l’iPhone n’était pas inviolable aux logiciels espions… Bref, les attaques se multiplient envers les plateformes d’Apple dont le succès attisent de plus en plus les convoitises des vilains hackers comme l’illustre les alertes envoyées à ses utilisateurs par Apple récemment.



Le phénomène va-t-il s’accentuer, comme le craint la direction de la firme de Cupertino, avec l’application en Europe du DMA, le digital Market Act qui autorise l’ouverture d’appstore alternatifs ? Débats !