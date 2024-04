Mais pourquoi les ventes d'iPhone sont catastrophiques en Chine ?

Lourde est la chute !

Pourquoi un tel recul ?

Le smartphone compatible AI présente de réelles opportunités pour les fournisseurs chinois de se différencier dans le segment premium en 2024 et de défier Apple sur leur propre marché. Canalys prévoit que les smartphones compatibles avec une IA atteindront 12 % des expéditions en 2024 en Chine continentale, devant la moyenne mondiale de 9 %.

Dans sa dernière étude, Canalys dévoile une bien décevante situation concernant Cupertino ! La firme aurait perdu la plus haute marche du podium en Chine au niveau des expéditions de smartphones au premier trimestre 2024.Ainsi,. Cela représente désormais 15 % du marché chinois des smartphones ( au lieu des 20 % de part à la même époque, l'année dernière).Dans les différents tableaux,, qui aurait enregistré une croissance exceptionnelle de 70 % d'une année sur l'autre. D'ailleurs les trois suivants sont également des firmes chinois, de là à y voir une poussée de patriotisme au niveau des achats, il n'y a qu'un pas à franchir.Mais il semblerait qu'un autre facteur soit venu aggraver la situation : l'intelligence artificielle. En effet, Apple est vraiment très en retard sur les annonces en matière d'IA. Cela fait bientôt un an et demi que ChatGPT est venu faire sa révolution tout seul, faute de concurrent.Depuis, le bot conversationnel est partout et il est difficile de l'ignorer. Comme il est difficile de fermer les yeux sur l'absence de Cupertino dans ce segment,