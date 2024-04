La batterie MagSafe pour iPhone la plus fine du monde chez Native Union !

Native Union (Re)Classic Power Bank Magnetic

La batterie 5K la plus fine du monde

Alors qu'Apple a décider de ne plus vendre sa propre batterie MagSafe depuis septembre 2023 sur sa boutique officielle, d'autres accessoiristes continuent de concevoir de nouveaux modèles. Aujourd'hui c'est native Union qui s'y colle et annonce que. A titre d'exemple, la batterie fait à peu de chose près la même épaisseur qu'un iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max (8,25mm), et est un poil plus épaisse que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus (7,8mm).Cette batterie qui offre une capacité de 5000mAh à 3,85V, soit 19,25Wh peut. Le port USB-C qui est également utilisé pour recharger batterie en 100 minutes via une alimentation de 30W peut délivrer 20W au maximum s'il est utilisé seul.Native Union indique que la batterie peut charger en filaire via le port USB-C un iPhone 15 Pro dont la batterie est totalement vide à 100% en 110 minutes, et à 87% en sans fil.Si vous désirez opter pour une autre marque et profiter d'une plus grande capacité et/ou de la charge à 15W via Qi2, vous trouverez une sélection de modèle ci-dessous.