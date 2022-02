Test express du StudioCaddy : un chargeur modulable multi-appareils chez Kensington

a

Compact","content":"Au final, le StudioCaddy de Kensington est un périphérique aux finitions agréables qui pourra satisfaire certains utilisateurs dotés de plusieurs appareils et souhaitant disposer d'un <q>coin charge <\/q> ne prenant pas beaucoup de place et intégrant deux ports USB. Les personnes qui ont besoin de chargeurs plus puissants et\/ou de plus d'emplacements devront se tourner vers la concurrence, ou envisager l'achat d'accessoires séparés. <b>Reste le tarif de <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FKensington-dAccueil-StudioCaddy-Chargement-Appareils%2Fdp%2FB094Q4XNG7&st=article&sid=169237&said=52906&sp=www\" rel=\"sponsored\">200 euros<\/a>, assez salé pour refroidir les ardeurs des amateurs, y compris ceux attirés par la finition et l'aura de sérieux de la marque<\/b>."}

une station de charge sans fil permettant de recharger simultanément des AirPods AirPods Pro et un iPhone (à 7,5W, ou à 10W pour les appareils Android compatibles), de déposer un ordinateur portable et/ou une tablette en position verticale sur les deux supports prévus à cet effet, tout en profitant d'un port USB-A délivrant 12W et d'un port USB-C délivrant 20W.La partie accueillant les tablettes et les ordinateurs portables ne dispose d'aucune électronique, cette spécificité est réservée à la partie comprenant les deux chargeurs sans fil recouverts de tissu, et disposant sur une tranche des ports USB-A et USB-C, et sur l'autre du port pour l'alimentation via un adaptateur secteur 60W (12V/5A) fourni.Kensington fournit dans la boite. Le supportest adapté aux iPhone 8 Plus, Xr, Xs Max, 11, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 13 Pro Max , et leest conçu pour les iPhone 8, X, Xs, 11 Pro, SE , 12 mini et 13 mini selon le constructeur. Dans les faits, il nous a été possible de choisir un support et de l'utiliser avec deux formats différents sans observer de souci de charge. Le support qui ne sera pas utilisé sera mis à profit en tant que béquille (à l'aide d'une autre petite pièce en plastique fournie) afin de plaquer proprement le câble d'alimentation le long du périphérique.Avec 17 et 22 millimètres de large, et des bords entièrement recouverts de caoutchouc,(attention toutefois à l'épaisseur, la Fire HD 10 d'Amazon une fois équipée de la housse officielle passe tout juste, et il faudra opter pour l'emplacement le plus large pour les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces affichant 15,5 et 16,8 millimètres d'épaisseur)., il faudra passer par une alimentation externe (ou patienter, une fois en place, les tablettes et ordinateurs ne peuvent pas être utilisés correctement et se rechargeront donc pendant la nuit). Il n'y aura toutefois aucun problème pour recharger toute la gamme d' iPad d'Apple à l'aide du port USB-C 20W.