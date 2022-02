Tweetbot 7 signe le retour des statistiques

L'éditeur Tapbots se fend d'une mise à jour pour son application Tweetbot for Twitter sur iOS/iPadOS avec quelques changements intéressants à la clé.(like, retweets, Citations, suivis), une fonctionnalité appréciée des utilisateurs mais retirée en 2019 lorsque Twitter avait décidé de verrouiller certaines fonctions de son API. La mise à jour est d'ores et déjà disponible gratuitement au téléchargement sur l'App Store et nécessite 31 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS /iPadOS 14.5 minimum. Le programme exige de passer par un abonnement via un achat intégré à 0,99 euros (par mois) ou 6,49 euros (pour un an).