20 licences à gagner pour WaterFlow, l'App française pour économiser de l'eau sous la douche

récompenser ceux qui éteignent l’eau quand ils se savonnent par exemple

Le développeur a à nouveau mis à profit SwiftUI afin d'élaborer WaterFlow - anti water waste dans le but. Benjamin Pisano s'est appuyé sur CoreML et sur plus de 200 enregistrements pour proposer un algorithme d'apprentissage automatique afin de démarrer et d'arrêter automatiquement le minuteur, et ainsi, propose des trophées afin de maintenir la motivation, et dispense des conseils et astuces pour réduire son empreinte carbone. Une application compagnon sur Apple Watch permettra également de consulter rapidement le minuteur.. Le programme nécessite 33,3 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS 15.0 minimum. L'application propose un achat intégré à 1,99 euros afin de débloquer l'ensemble des fonctionnalités. N. Pour cela, il suffira de poster un commentaire à la suite de cet article. Un algorithme bienveillant appuyé par une main innocente tirera au sort les gagnants, qui recevront par mail le code permettant de profiter du logiciel.