iPhone SE3 : les revendeurs ouvrent les précommandes dès 529€

On débriefe la keynote !

Voici donc l'iPhone SE3, pour lequel Apple reprend e design de l'iPhone SE actuel, et(et donc une puissance identique à l'iPhone 13, les deux modèles disposant de 4 Go de RAM), une meilleure autonomie (sans détails supplémentaires pour le moment), la 5G (mais sans les ondes millimétriques, encore peu répandues sur notre territoire), le verre résistant Ceramic Shield des iPhone 13 (des deux côtés), une certification IP67, et une optique 12 mégapixels revue avec Depp Fusion, Smart HDR4, et styles préférés.en rouge, blanc et bleu minuit, au tarif de 529 euros (64 Go), 579 euros (128 Go) ou 699 euros (256 Go), avec de premières livraisons prévues pour le 18 mars prochain.