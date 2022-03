Revue de presse iPhone SE 2022 : des performances d'aujourd'hui, un look d'hier

il est difficile d'ignorer le design obsolète et le petit écran

Pour rappel,(et donc une puissance identique à l'iPhone 13, le nouveau venu étant doté de 4 Go de RAM, tout comme son aîné), une meilleure autonomie annoncée, la 5G (mais sans les ondes millimétriques, encore peu répandues sur notre territoire), le verre résistant Ceramic Shield des iPhone 13, une certification IP67, et une optique 12 mégapixels revue avec Deep Fusion, Smart HDR4, et styles photographiques.La liste des nouveautés n'est pas longue, mais les journalistes évoquent, avec une puce A15 qui permettra de profiter de nombreuses mises à jour d'iOS. Allison Johnson de The Verge estime d'ailleurs quePour Jason Cipriani de ZDNet , cet iPhone affiche la même réactivité que son téléphone de tous les jours, un iPhone 13 Pro Max (doté de 6 Go de RAM).L'arrivée de la 5G est également soulignée comme étant. Les journalistes indiquent que les différentes améliorations apportées sur ce point (batterie,gestion de l'énergie) permettant de disposer de deux heures d'autonomie supplémentaires, comme l'avance Apple.Si l'optique grand angle 12 mégapixels ouvrant à ƒ/1,8 est quasiment identique à celle du modèle précédent, la puissance de l'A15 permet une amélioration sensible. Evidemment, il manque certaines fonctionnalités réservées aux modèles plus haut de gamme, comme le mode nuit, l'ultra grand angle ou le zoom optique, mais lMême son de cloche chez Cherlynn Low d'Engadget qui indique que si vous vous contentez du grand angle,Au niveau des doléances,(bien qu'extrêmement agréable à prendre en main avec ses bords arrondis selon Matthew Panzarino de TechCrunch ), avec un écran de 4,7 pouces qui, que l'on ne voit. L'absence de mode nuit est également relevé, ainsi que le stockage de base de 64 Go qui parait trop léger, même pour un modèle d'entrée de gamme. De notre côté,