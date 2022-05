On a testé Streets of Rage 4 sur iPhone : pas facile avec le tactile !

Tuez-les tous !

Petit exemple de gameplay avec une manette de PS5

Nés dans les années 80/90 avec, les) ont connu un immense succès avec les consoles 16 bit (MegaDrive, Super Nintendo...), notamment car il était possible de jouer à plusieurs et qu'ils se prenaient en main assez facilement.. En 2020, je n'ai pas été déçu même si les développeurs ont bien changé : la réalisation a été confiée au studio Lizardcube épaulé par Dotemu qui ont repris la licence. Il aura fallu également compter sur(Streets of Fury), ainsi que la patte graphique de(Ben Fiquet), ce qui offre des graphisme modernes malgré le côté rétro assumé. Enfin, les japonais n'ont pas été mis de côté avec la participation de Yukio Takatsu pour l'animation (March Comes in like a Lion).: vous avancez dans un niveau en 2D, de gauche à droite, avec pour mission de taper sur tout ce qui bouge. Suivant les aptitudes de votre personnage,pour faire plus de dégats. A chaque fin de niveau (ou de demi-niveau), destrès costauds mettront votreà rude épreuve.Après la version manettes (sur PC, Mac et consoles),: dans le train ou en déplacement, quel bonheur de retrouver Blaze et Axel ! Or ce genre de titres impose de réagir vite pour ne pas tomber à terre et se faire rétamer par des ennemis rapides et nombreux. Malgré un bon positionnement des touches, les commandes tactiles sont loin d'être idéales :, les pouces glissant parfois au mauvais endroit.Pire,Autant vous dire qu'on cherche ses doigts en permanence car vous avez vite fait de glisser en dehors des zones délimitées !Rien de rhédibitoire toutefois pour s'amuser,Il faudra être encore plus réactif qu'avec une manette pour s'en sortir, et d'ailleurs, si vous avez un Pad de PS5 qui traîne (Une petite DualSense ne coûte que 69€ ), cela reste nettement plus agréable, surtout pour les coups spéciaux qui exigent des combinaisons de touches.car certains enchainements sont presque impossibles à réaliser sur l'écran, ou du moins, de façon trop aléatoire pour compter dessus ! Résultat, avec le tactile, on est tenté de lancer des coups spéciaux un peu trop souvent, et très couteux en vie, ce qui réduit la durée du jeu.Graphiquement, rien à dire,, c'est vraiment magnifique sur un iPhone 13 Pro , qui semble profiter de l'écran HDR. Le jeu est très réactif, sans aucun lag, même si je n'ai pas eu le temps de tester sur les appareils plus anciens. Enfin, la bande son est très proche de l'originale, mais évidemment retravaillée pour coller aux standard de 2022.Malgré mes caprices de, je me suis tout de même pris à. Streets of Rage 4 est un jeu très addictif et très bien réalisé, avec des scores assez élevés sur Metacritic ( 87 sur la version Switch )., entre les DLC, le mode Arcade ou encore la progression en équipe.Au lancement, il n'y a pas encore de mode réseau, mais l'éditeur promet qu'il arrivera rapidement. Enfin, le DLCest également proposé dès à présent pour ceux qui auraient terminé le mode histoire un peu trop vite... Enfin, le jeu est compatible