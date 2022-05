iPhone : Apple s'en sortirait bien malgré la baisse de la demande en Chine

alors que la recrudescence de la pandémie freine les dépenses des consommateurs, ce qui a suscité des avertissements ces dernières semaines de la part des fabricants -y compris Apple- ainsi que des fabricants de puces, sur le plus grand marché mondial, celui des smartphones

Ainsi, l’inquiétude monte chez les fabricants de smartphones, la Chine représentant 20% du marché mondial.D'après, la demande de smartphones se ralentirait rapidement en ChineAinsi, en avril, les expéditions de smartphones en Chine ont chuté de 34 %, soit une baisse de 30% pour les quatre premiers mois de l’année, avec 86 millions d’unités vendues.. En effet, les appareils d'entrée de gamme devraient être concernés en premier et le plus durement, les consommateurs qui normalement sont intéressés par ce genre de produit disposent d'un budget plus petit, et auront tendance à limiter leurs achats face aux incertitudes économiques.