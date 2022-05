Apple déploie la seconde bêta d'iOS/iPadOS/tvOS 15.6, watchOS 8.7 et macOS 12.5

Après avoir annoncé le lancement de la WWDC 2022 en ligne pour le 6 juin prochain (où seront dévoilés iOS et iPadOS 16) et les versions finales d'iOS/iPadOS/tvOS 15.5, watchOS 8.6 et macOS 12.4 il y a 15 jours,. Apple ayant finalement intégré au sein de ces systèmes toutes les fonctionnalités présentées lors de la WWDC 2021, ces nouvelles itérations devraient se concentrer sur l'optimisation des performances et la correction des bugs.