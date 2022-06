Google va unifier les App Meet et Duo

il est important pour nous de comprendre comment les utilisateurs font le choix de l'outil qu'ils vont utiliser, dans quel but, dans quelles circonstances.

très sophistiquée, surtout sous le capot

combiner les avantages des deux outils et de ne laisser aucun utilisateur sur le carreau

(plus exactement et pour ne pas faire trop simple non plus, l'actuelle application Google Meet deviendra Meet Original et sera amenée à disparaître alors que Google Duo deviendra Google Meet). Selon Javier Soltero, responsable de Google Workspace,Si cela peut sembler confus, Google affirme que c'est la meilleure solution, précisant que l'application Google Duo est. Selon David Citron, chapeautant la division vidéo de Mountain View, l'idée est de. Avec cette unification,, que ce soit pour travailler ou pour converser avec plusieurs contacts.