L'App Edison Mail est désormais disponible en français

La dernière itération en date (numérotée 1.41.0) propose ainsi. Il sera possible d'opter automatiquement pour une de ses langues si le système l'utilise par défaut, ou bien de choisir dans la liste des langages disponibles. Pour rappel, Edison Mail prend en charge nativement les puces Apple Silicon depuis février dernier et met en avant sa rapidité, sa simplicité, la possibilité de gérer plusieurs compte Gmail, et de bloquer efficacement les courriers indésirables. Il est également possible d'afficher les mails du jour, de rendre silencieuses les notifications pour un contact en particulier, de personnaliser les raccourcis claviers, de profiter d'un mode sombre et de se désinscrire de listes grâce à une option dédiée.Le programme nécessite 132,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 13.0 minimum, ou 418,4 Mo sur un Mac sous macOS 10.12.