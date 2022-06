Comment afficher le mot de passe d'un réseau Wi-Fi sous iOS 16

Réglages

Wi-Fi

Informations

i

Mot de passe

Comme touts les ans, Cupertino a dressé une liste des nouvelles fonctionnalités principales lors de la keynote, laissant les utilisateurs découvrir certaines options inédites au fur et à mesure. Ainsi,, par exemple pour le partager à un invité (le partage automatique d'iOS ne fonctionne pas à tous les coups, et certains visiteurs ne disposent pas d'un périphérique compatible).Pour cela, il suffira de se rendre dans lesd'iOS 16, puis dans la section(unminuscule bleu)Le système demandera alors de vous authentifier (par exemple via Face ID ou Touch ID) avant de dévoiler le sésame et vous permettre de le copier. Cette nouvelle option est réservée à iOS et iPadOS 16, macOS Ventura n'y ayant pas droit (pour le moment).