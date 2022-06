iOS 16 : les fonctionnalités qui ne seront pas disponibles à l'automne

Par ici toutes les nouveautés d'iOS 16 ! !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

(mais un peu plus tard). Sont ainsi exclus de la première version d’iOS 16 :: un système d’. De par leur fonction, elles seront sensiblement identiques à certains widgets, mais apparaîtront sur ledésormais dévolu aux notifications. Il en sera de même pour l’qui permettra aux développeurs de plancher sur la fonction au sein d’applications tierces.: un tableau blanc numérique sur iOS 16 mais surtout iPadOS 16, qui, selon Apple, serait parfait pour les séances de. Les utilisateurs pourront ainsi y schématiser de nouveaux projets, avoir une collaboration en temps réel, tout en discutant via iMessage ou FaceTime. La fonction semble particulièrement axée vers les réunions mixte ou à distance.(iOS 16, iPadOS 16 et aussi macOS Ventura) voit aussi deux de ses fonctions retardées : l'intégrationqui permettra de pimenter ses conversations lors d’un appel FaceTime ; et la possibilité de voir sesdans le profil du Game Center, notamment de savoir s’ils jouent ou leur niveau.Pour rappel, cette dernière devrait révolutionner la domotique en offrant unavec les assistants virtuels et écosystèmes des différents acteurs du marché.Notons au passage que lesn'arriveront pas avec la première version d'iPadOS 16 (qui ne bénéficiera pas des écrans personnalisés d'iOS 16).