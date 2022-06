Apple repousse les limites d'App Clips de 10 à 15 Mo

tonne de fonctionnalités

Avec App Clips, nous voulions quelque chose que vous pourriez télécharger très rapidement et à un moment donné, pour obtenir une fonctionnalité très ciblée quand et où vous en aviez besoin. C'est pourquoi on avait limiter la taille au début. Si vous pouvez télécharger très rapidement 15 Mo, nous savons que cela va ouvrir davantage de nouvelles possibilités aux développeurs, peut-être des frameworks qu'ils ne pouvaient pas inclure auparavant. De toute évidence, cela agrandira les possibilités qui peuvent être réalisées.

De cette manière, Apple pense que les développeurs pourront créer des versions de leurs applications en tant qu'App Clips et toucher davantage d'utilisateurs.Pour rappel,. Il s'agissait pour la firme de proposer un moyen approprié de permettre aux utilisateurs de profiter d'une application spécifique sans avoir à la télécharger et à la stocker sur leur iPhone. En effet, cette fonction permet très rapidement de faire découvrir les fonctionnalités et d'explorer les possibilités d'une application sans avoir à la télécharger.Dans une récente interview , Andreas Wendker,, et Wiley Hodges,, sont revenus sur les annonces de la WWDC 2022, évoquant unequi seront utiles aux développeurs.