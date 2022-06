Un milliard d'utilisateurs pour la 5G dans le monde pour 2022 ?

la 5G va devenir une norme standard sur les smartphones

un téléphone sur deux qui sera vendu cette année sera compatible 5G

. Cette étape a son importance deux ans après son lancement en Europe. En effet, à ses débuts, la norme avait soulevé de nombreuses questions aussi bien sur le plan environnemental que sociétal, avec un démarrage assez lent et coûteux (pour les opérateurs et les consommateurs).Avec ce nombre d'utilisateurs dans le monde,, précise James Manning Smith, analyste chez CCSI. Ce dernier pense que près d'. Cette prévision serait plutôtpour le marché, au vu du contexte économique actuel (production ralentie en raison de la pénurie de pièces ou des mesures de confinement...).Aujourd'hui, la grande majorité des clients de la 5G se trouvent en Chine, mais les autres zones géographiques devraient désormais aller plus vite mais elles sont encore du pain sur la planche.Certains dénonce l'état du réseau en dehors des grosses agglomérations, d'autres le prix des abonnements.Mais on note pourtantcomme ce nouveau forfait B&YOU de Bouygues Telecom sans engagement 130 Go 5G à 24,99 euros par mois . En plus des 130 Go, il propose 25 Go utilisables en Europe/DOM et, comme toujours, des appels & SMS/MMS illimités en France métropolitaine. En fonction de votre couverture, de l'état du réseau ou de vos déplacements, l'autre formule du moment se trouve chez Free (5 go à 19,90 euros pour 210 Go).